După ani buni în care și-a exersat talentul în numeroase roluri, fie în spectacole de teatru, filme sau seriale TV, Cătălina Grama Jojo împărtășește, la rândul ei, din experiența căpătată de-a lungul anilor, copiilor. Interpreta Magdei din Clanul și soțul ei, Paul Ipate, dețin o școală de actorie, unde printre cursanți se numără și Aviv, fiul Monicăi Anghel, artista fiind una dintre cele mai bune prietene de-ale Cătălinei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Jojo ne-a vorbit despre refresh-ul pe care îl are îl are în plan după terminarea filmărilor la Clanul, dar și despre statutul ei de profesoară de actorie.

Cătălina Grama Jojo: “Când lucrezi ai nevoie de expresivitate”

Cătălina Grama Jojo face un rol excepțional în Clanul, în special în scenele dramatice, unde actrița a redat trăirile personajului reușind să transmită emoția mai departe publicului. Serialul Clanul se difuzează la Pro TV, luni seara, de la 20.30.

Povesteai la un moment dat că ți-ai asumat aceast personaj în totalitate, inclusiv la nivelul ridurilor de expresie ai vrut ca totul să fie cât mai firesc. Ce măsuri vei lua după ce se termină filmările pentru un refresh?

O să mă întorc la tratamentele mele obișnuite. Sunt niște lucruri care nu sunt invazive, sunt normale. Însă da, atunci când lucrezi ai nevoie de expresivitate, trebuie să lași acolo să se vadă trecerea timpului. Știu că noi ne dorim cu toții să fim tineri veșnic și oricum nu înțeleg de ce este obsesia asta pentru tinerețe la noi în țară.

Am mai călătorit și în alte țări, unde oamenii sunt mult mai relaxați în privința acestor lucruri. Da, voi reveni la vechile obiceiri, dar asta în funcție de ce proiect va interveni.

Citește și: Cum arată soacra lui Paul Ipate. Cătălina Grama – Jojo, mesaj emoționant de ziua mamei ei

Cătălina Grama Jojo: “Am așteptat să capăt un tip de maturitate”

Cum ești ca profesoară de actorie? Printre elevii tăi se numără și băiatul Monicăi Anghel.

Da, Aviv vine la noi la cursuri. Sunt foarte fericită în postura de profesor de actorie. Mi-am găsit o altă cale. Am știut că trebuie să aștept ceva ani ca să încep asta. Aveam ideea în cap de mult, dar am așteptat să capăt un tip de maturitate și de răbdare ca să pot să-i ghidez și pe alții pe drumul acesta minunat, pe care am mers și eu. Și mă simt foarte bine acolo. Lucrez cu copii în grupe de vârstă de la 6-8 ani, 9-11 ani, 12 – 16 ani.

Sunt cu toții minunați, avem foarte mulți copii talentați acolo și ne facem foarte bine treaba atât eu, cât și Paul, cât și prietena mea Laura Anghel. Și suntem foarte asumați, lucrăm cu ei ca și când ar fi la facultate, adică nu e doar un curs de actorie.

E ca o școală de actorie în toată regula. Cursul e în așa fel gândit și modulul e în așa fel împărțit și structurat, încât ei să capete acolo chiar experiența unui profesionist.

Cum te strigă copiii: Cătălina, doamna profesoară, Jojo?

Cătălina. Toți îmi spun Cătălina. Am una sau două fete care îmi spun doamna. Au obișnuința asta de la școală și tot încerc să le conving să nu-mi mai spună așa și mai am o fetiță care îmi spune miss. Acum fiecare pe la ce școală e. Deci sunt și miss și doamna și Cătălina.

Cătălina Grama Jojo despre Aviv: “O moștenește pe Moni din toate punctele de vedere”

Cum se descurcă Aviv?

Aviv și Achim că Aviv este nașul lui Achim. Sunt doi copii foarte talentați. Aviv este un băiețel foarte talentat și are o vocație extraordinară pe partea asta artistică, el și cântă, se exprimă atât vocal cât și instrumental, cântă și la chitară și la pian.

O moștenește pe Moni din toate punctele de vedere, iar Achim mă moștenește pe mine. Bine, Achim e un pic mai mult, îi place foarte mult partea de actorie, însă e foarte înclinat către partea de producție, regie pentru că are o minte foarte strălucitoare și îi place să organizeze, să vadă.

Ceea ce îi mai învățăm noi pe copii la școală, îi învățăm să nu fie dezamăgiți pentru că în această profesie mereu mergi la un casting, mereu există o probă și din câte probe există vei lua, probabil, una la 20-30 de probe. E ca un fel de obișnuință și trebuie să te obișnuiești cu asta pentru că altfel nu reziști în profesia asta de actor. Asta e.

Citește și: Cătălina Grama Jojo, despre cum a început povestea de iubire cu Paul Ipate. Ce nume poartă copiii: „De asta m-am îndrăgostit de el” INTERVIU EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu