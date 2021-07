Cătălin Scărlătescu rupe tăcerea despre jobul Narcisei Birjaru de la hotelul lui Cristi Borcea. Cum l-a obținut, de fapt EXCLUSIV

Narcisa Birjaru, 24 de ani, cea mai recentă câştigătoare a emisiunii “Chefi la cuţite”, şi-a găsit un loc de muncă. Cătălin Scărlătescu vine cu câteva precizări despre job-ul fostei concurente de la ‘Chefi la cuțite’ de la hotelul lui Cristi Bocea. Cum a reușit să obțină postul?

“Narcisa nu a avut parte de pile. Nu i-am pus nicio pilă la angajare. E strict meritul meu. Vă spun sincer că nu am primit niciun telefon ca să ofer vreo recomandare sau să mă întrebe cineva, ceva despre ea sau ce părere aş avea eu despre angajarea ei! Nimic din toate acestea!”, a declarat îndrăgitul chef pentru playtech.ro.

El spune că se bucură foarte mult pentru fosta sa elevă, care a reuşit să-şi găsească foarte repede şi prin propriile forţe un loc de muncă, după ce la jumătatea lunii iunie câştiga ediţia din acest an a emisiunii “Chefi la cuţite”, obţinând astfel marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

“Nu mai am ce sfat să-i ofer Narcisei. Tot ce a fost de spus şi de învăţat, s-a spus şi s-a învăţat încă din timpul emisiunii. Narcisa a dovedit de multe ori că ştie ce are de făcut, aşa că am deplină încredere în alegerile ei”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.