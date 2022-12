Cătălin Scărlătescu a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu celebrul bucătar

Cătălin Scărlătescu a ajuns pe mâna medicilor! Celebrul bucătar de la emisiunea ,,chefi la cuțite” i-a îngrijorat pe fanii săi cu noile vești. Cei care îl iubesc și l-au urmărit de-a lungul timpului în proiecte precum: Chefi fără limite, Hell’s kitchen sau Masterchef sunt speriați. Internauții cu siguranță i-au trimis deja nenumărate mesaje pentru a-l încuraja în aceste momente. Ce a pățit vedeta?

Cătălin Scărlătescu și-a îngrijorat fanii după ce azi a ajuns pe mâna medicilor. Celebrul chef a suferit un mic accident la picior, motiv pentru care a a fost nevoit să se prezinte la cea mai apropiată unitate spitalicească.

Vedeta ar fi alunecat și s-ar fi accidentat, conform spynews.ro. Cei care îl iubesc au aflat acum că ar fi vorba despre o entorsă. Cu siguranță acesta își va relua activitatea în curând, pentru că nu este vorba despre ceva grav.

Chef-ul a reușit să slăbească foarte mult de-a lungul timpului. Bărbatul a preferat totuși să nu spună foarte multe despre modul în care și-a schimbat imaginea, așa că a declarat fanilor că l-a ajutat o simplă dietă pe bază de crudități. Juratul de la emisiunea culinară de la Antena 1 a mărturisit că a luat această decizie când a început să aibă probleme de sănătate.

„Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.