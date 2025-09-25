Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”

Ultima oră
Lumea televiziunii româneşti ascunde, uneori, prietenii vechi de zeci de ani, care depășesc cadrul profesional și platoul de filmare. Într-o industrie unde rivalitățile sunt frecvente, există și exemple de legături care au rezistat testului timpului. Este și cazul jurnalistului Cătălin Oprișan și al vedetei Carmen Brumă, partenera de viață a lui Mircea Badea. Cei doi nu s-au cunoscut în televiziune, așa cum ar fi tentați mulți să creadă, ci încă din perioada liceului.

Carmen Brumă, fană înfocată a lui Janet Jackson

Invitat recent în podcastul lui Teo Trandafir, Cătălin Oprișan a rememorat câteva amintiri din adolescență și a povestit un detaliu mai puțin cunoscut despre Carmen Brumă.

„De 35 de ani ne știm cu Carmen. Cel mai mare fan Janet Jackson. A umblat tot liceul cu cheiță în ureche. N-o știai pe asta! Mare fană Janet Jackson. Ea umbla mereu cu un cercel din ăla cheiță”, a declarat Oprișan, dezvăluind o imagine diferită de cea pe care o afișează Carmen Brumă astăzi.

Dincolo de glumele și amintirile de liceu, povestea Carmei Brumă ascunde și episoade mai puțin fericite. Vedeta a vorbit deschis, de-a lungul timpului, despre schimbările prin care a trecut în adolescență. O parte din adolescență și-a petrecut-o în Rusia, la Moscova, unde s-a mutat împreună cu familia, după ce tatăl ei a fost detașat acolo.

„Trebuia să mă refugiez în ceva”

Mutarea nu a fost deloc ușoară. În clasa a IX-a, Carmen Brumă era pe punctul de a participa la finala concursului „Miss Adolescenţa”, unde ajunsese deja vedeta liceului. Din păcate, familia urma să plece în străinătate, așa că nu a mai apucat să participe.

„La Moscova m-am îngrăşat, pentru că m-am refugiat în mâncare. Eram în clasa a IX-a şi mă aflam pe culmile gloriei mele adolescentine. Intrasem în finala concursului ‘Miss Adolescenţa’. Eram vedeta liceului. Ai mei nu m-au lăsat însă să particip la această finală pentru că urma să ne mutăm în Moscova, nu se ştia pentru cât timp, poate pentru patru ani. Eram teribil de frustrată că ratasem concursul. A fost o formă de protest idioată, cea mai proastă soluţie pe care o puteam alege. Trebuia să mă refugiez în ceva şi am ales ciocolata”, povestea Carmen Brumă.

Acea perioadă i-a adus kilograme în plus și multă nesiguranță. Totuși, după ceva timp, a decis să își schimbe radical stilul de viață. Prin disciplină, sport și o alimentație corectă, Carmen Brumă a reușit să slăbească și să ajungă la forma fizică dorită. Transformarea personală i-a oferit nu doar încredere în sine, ci și un drum profesional. Inspirată de propria experiență, a început să scrie cărți, să creeze programe de fitness și să îndrume femeile care visează la o siluetă sănătoasă și echilibrată.

