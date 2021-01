Cătălin Moroșanu s-a îmbogățit din show-urile TV. Câți bani a câștigat în ultimii 2 ani

Deşi este sportiv de performanţă, Cătălin Moroșanu s-a îmbogățit din show-urile TV. S-a aflat câți bani a câștigat fostul concurent de la Ferma. Orășeni vs. Săteni în ultimii 2 ani din televiziune.

Dacă acum se află în Republica Dominicană pentru a filma Survivor România, anul trecut, sportivul a fost unul dintre concurenţii care au ajuns până în finala Ferma. Orăşeni vs. Săteni. Celebrul kickboxer este o prezenţă nelipsită de la cele mai importante emisiuni din România. De-a lungul timpului, a participat la Dansez pentru tine, Poftiţi pe la noi (Nea Marin), Ultimul Trib Madagascar sau Asia Express. Ce mai?! Cătălin Moroșanu s-a îmbogățit din show-urile TV. De curând, s-a aflat şi câți bani a câștigat în ultimii 2 ani.

“Faimosul” a fost răsplătit pentru apariţiile sale cu 70.000 de euro în perioada 2019-2020, aşa cum se arată în declaraţia de avere pe care a publicat-o înainte de alegerile locale. Acesta a dorit să ajungă consilier local în Galaţi din partea PNL, post ocupat până acum în Iaşi.

De asemenea, pentru performanţele sale sportive, acesta a încasat numai puţin de 100.000 de euro, o sumă deloc de neglijat.

În vârstă de 36 de ani, Cătălin Moroșanu a spus imediat “DA” provocării lansate de cei de la Kanal D. Fără să stea pe gânduri, luptătorul K1 a intrat în echipa Faimoşilor cu dorința de a-şi învinge limitele. Acesta poate fi văzut în zilele de miercuri și joi de la ora 22:00 și de vineri până duminică de la ora 20:00.

Desigur, sportivul este un concurent de temut şi speră ca determinarea şi disciplina să îl ajute să se întoarcă acasă cu marele premiu.

“Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările. Am concurat la foarte multe reality show-uri puternice. Din palmarestul meu lipsea Survivor România”, a declarat Cătălin Moroșanu.

“Moartea din Carpaţi”, aşa cum este numit luptătorul din Cotnari, spune că secretul ascensiunii sale rapide în carieră a fost pregătirea fizică.

„Pregătirea fizică. Tata e pădurar în comună Grajduri, din judeţul Iaşi, iar eu am crescut lângă el, în pădure. De la 10 ani mă antrenez spărgând lemne. Aşa am reuşit să fac o condiţie fizică de invidiat. Mamei i-a venit rău când a aflat ce vreau să fac. Toată viaţa m-a bătut la cap să mă fac avocat, iar eu am ajuns bătăuş”, a mai spus acesta.