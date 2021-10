Cătălin Moroșanu își lansează cartea autobiografică: ‘M-au răscolit multe’

Cătălin Moroșanu a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre academia sa, dar și despre volumul autobiografic la care lucrează momentan și pe care vrea să îl lanseze anul acesta.

Cătălin Moroșanu a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre activitatea sa de la Academia Cătălin Moroșanu, despre lucrul cu copiii și despre autobiografia sa în care și-a pus pe tavă sufletul.

”De când am Acaademia, am stresul ăla să iasa totul bine, vorbesc cu parinții copiilor. E un alt drum. Le dau copiilor încrederea că pot să facă performanta. Le zic că trebuie sa aibă condiție fizică, altfel nu au ce căuta să mă reprezinte”, a declarat sportivul.

Cătălin Moroșanu a vorbit despre activitățile în care este implicat: Academia și cartea, și vrea să transmită un mesaj clar și optimist.

Am scris (n.red. în carte) și lucruri care m-au răscolit, asta înseamnă ca mi-am acceptat trecutul. Cartea apare anul asta, acum o editez, e o carte foarte frumoasă, este o carte despre dezvoltare personală”, a spus celebrul sportiv în ediția de azi a emisiunii La Măruță.

”Lansez o carte autobiografică, am început sa imi fac Academia mea, ce pot sa ofer eu acum este experienta vieții mele și sa le arat oamenilor ca oricate usi se închid în fata, altele se deschid.

Pentru a se implica în noua afacere, acesta s-a mutat singur la București, însă face constant naveta București-Iași, pentru a-și vedea familia. Cătălin Moroșanu, fostul concurent de la Survivor România, vorbea despre planurile sale în legătură cu sala de kickboxing și în urmă cu ceva timp.

„Îmi doresc să deschid o sală de kickboxing. Este o modă să-și denumească aceste săli de sport academie. Mă refer la mai multe ramuri sportive. În momentul în care îmi voi deschide Academia Cătălin Moroșanu voi merge pe mai multe sporturi: kickboxing, cross-fit pentru gagici. Vreau să iau un antrenor de MMA, un antrenor de taekwondo.

O să încerc să prind toate aceste ramuri sub această sală. Am găsit și un loc deja, la Romexpo”, spunea Cătălin Moroșanu, la „Teo Show”, în urmă cu două luni. Tot atunci el spunea și că va sta singur la București, iar soția sa va fi la Iași, acolo unde are o clinică dentară.

„Soția mea rămâne la Iași, unde are o clinica dentară. Nu poate să se mute încă de acolo. Eu mă mut singur aici, ca să mă ocup de sală”, mai spunea Cătălin Moroșanu.