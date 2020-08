Cătălin Moroșanu intră în politică. Pentru ce funcție candidează

Cătălin Moroșanu a decis să schimbe macazul și să intre în politică. Supranumit și ”Moartea din Carpați”, acesta candidează pentru o funcție importantă într-unul dintre județele României.

Cătălin Moroșanu, din ring, în politică

Cătălin Moroșanu este cunoscut pentru felul în care își folosește pumnii în ringul de luptă, dar acum este momentul să demonstreze cât de bine se pricepe și la politică, întrucât sportivul a decis să candideze la șefia Consiliului Județean Galați.

Anunțul a fost făcut de către senatorul George Stângă, cu care luptătorul are și o frumoasă relație de prietenie, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care Cătălin Moroșanu a decis să facă acest pas.

„Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noști, o educație sportivă care trebuie implementată la nivel județean. E foarte important să explicăm părinților că fie copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă știe ce înseamnă concurența, înfrângerea, victoria și uite așa reușim să creștem o națiune puternică și competitivă de la vârstă fragedă”, a declarat Cătălin Moroșanu, cel care va deschide lista candidaților din partea PNL pentru postul de la Consiliul Județean Galați.

”Trebuie să-mi demonstrez valoarea”

Cătălin Moroşanu a mai precizat că încă este consilier judeţean din partea PNL la Iaşi, dar că în cel mai scurt timp va avea un nou act de identitate cu mutaţie în Galaţi, oraş în care urmează la ora actuală cursurile pentru un master în geopolitică la Universitatea Dunărea de Jos.

”Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru”, a mai spus Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 36 de ani, s-a născut la Cotnari (Iaşi) și este absolvent al Faculăţii de Drept. Acesta este membru PNL din 2012, aflându-se la al doilea mandat de consilier judeţean din partea PNL Iaşi. De asemenea, Cătălin Moroşanu este în prezent vicepreşedinte al PNL Iaşi, prim-vicepreşedinte al Tineretului Naţional Liberal şi secretar general regional pe NE Moldovei în cadrul Biroului Executiv al PNL.