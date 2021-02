Cătălin Moroșanu fierbe de furie. Ce fac colegii lui, de fapt, la Survivor România 2021

Cătălin Moroșanu a răbufnit la Survivor România 2021. Luptătorul și-a ieșit din minți, după ce a văzut cum membrii din echipa Războinicilor își împart recompensele.

Nu există nicio ediție a emisiunii Survivor România 2021 în care concurenții să nu se certe. Sâmbătă seară, 13 februarie, Cătălin Moroșanu a văzut negru în fața ochilor.

La ultimul consiliu de eliminare din Republica Dominicană, echipa albastră a surprins pe toată lumea când a decis să să-și împartă recompensele.

Faimoșii au fost extrem de deranjați de felul în care se gospodăresc rivalii lor, însă Moroșanu a fost cel care a explodat la adresa membrilor echipei Războinicilor.

Mai mult de atât, Cătălin Moroșanu a specificat că niciodată nu va permite ca-n echipa lui să se împartă în acest fel mâncarea.

Înaintea celui de-al doilea consiliu de nominalizare, prezentatorul emisiunii Survivor România 2021, Daniel Pavel, a anunțat că Roxana Ghiță și Alexandra Stan nu vor fi prezente din cauza stării lor de sănătate. Cele două se află sub supraveghere medicală.

‘Roxana Ghiță nu se află în rândurile Războinicilor. Ea se află în continuare sub supraveghere medicală. Astfel, astăzi ea nu poate fi nominalizată și nu poate face nominalizări. De asemenea, la Faimoși, Alexandra Stan nu se află în rândurile Faimoșilor. Și ea este sub supraveghere medicală, vă vom ține la curent cu evoluția stării ei de sănătate’, a anunțat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2021.

Alexandra Stan, din echipa Faimoșilor, a anunțat că nu se simte deloc bine și că problemele de sănătate cu care se confruntă sunt din ce mai intense.

‘Eu nu mai fac față, Dan. Mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă.

M-a plouat azi noapte și dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie, jur. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze, adică sper să mă trimită acasă. Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, persistă, efectiv simt că nu mai am putere, simt că până aici am putut să fac’, afirma Alexandra Stan.