Cătălin Moroșanu a dat detalii nebănuite din mariajul său. Ce probleme a avut cu soția

Cătălin Moroșanu a dat detalii nebănuite din mariajul său. Luptătorul de K1 și soția lui, Georgiana, sunt căsătoriți de aproape 12 ani, dar au o relație de mai bine de 20 de ani. În cadrul unui interviu, concurentul de la Survivor All Stars a recunoscut că el și partenera lui de viață au trecut prin momente dificile în căsnicie, dar de fiecare dată au găsit o cale de mijloc. Iată declarațiile!

Cătălin Moroșanu, concurentul de la Survivor All Stars, a oferit detalii din mariajul cu Georgiana, mama copiilor săi. Cei doi formează o familie minunată, dar mulți s-au întrebat care este secretul mariajului lor. Ei bine, Cătălin Moroșanu și Georgiana au avut parte de momente mai dificile uneori, dar au reușit să rămână împreună.

„Sincer să spun, datorită faptului că ne-am cunoscut de la o vârstă fragedă am reușit să ne acceptăm unul pe altul și să ne educăm. A fost un avantaj că ne-am știut de mici, iar în orice relație e nevoie de compromisuri. Suntem caractere diferite, iar asta e foarte bine. Copiii, care au venit la momentul oportun, au cimentat relația. Faptul că suntem prieteni contează foarte mult, noi suntem parteneri de viață.

Nu există o gândire clasică, ci totul facem împreună. Am avut, ca în orice relație, și momente mai dificile. Dar am rămas împreună și am depășit orice clipă mai grea. D-asta am și rămas împreună. Mereu trebuie să ne amintim cine am fost, cum am crescut împreună și cum vom fi pe mai departe.”, a dezvăluit acesta într-un interviu pentru VIVA!