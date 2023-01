Cătălin Măruță nu este singurul care se confruntă cu probleme de sănătate. A dat din casă și a spus ce a pățit Andra! Nimeni nu știa asta

În urmă cu o zi, Cătălin Măruță a suferit o intervenție chirurgicală la un spital din Capitală. După operație, prezentatorul de la PRO TV a stat de vorbă cu fanii lui și le-a dezvăluit cum a decurs totul. În plus, el a recunoscut public că și soția lui, Andra, a avut anumite probleme de sănătate, la finalul lui 2022.

Cătălin Măruță a suferit o intervenție chirurgicală, joi, 12 ianuarie. El a ajuns pe masa de operație din cauza unor ligamente încrucișate la genunchi. Alături de el a stat chiar soția lui, Andra, care se pare că nici ea nu stă foarte bine la capitolul sănătate.

Prezentatorul de la PRO TV a spus că artista a ajuns la spital în luna decembrie, înainte de spectacolul de la Opera Română. Deși solista nu a vorbit nimic despre aceste probleme, Măruță a dat din casă și a spus că Andra a stat internată câteva zile, până s-a pus pe picioare. În video-ul postat pe Instagram, vedeta de la PRO TV vorbea de zor despre problemele de sănătate ale soției lui, în timp ce Andra încerca să-l convingă să fie mai discret cu ce declară.

Operația de refacere a ligamentelor încrucișate rupte a lui Cătălin Măruță a fost un real succes. Prezentatorul de la PRO TV a postat un clip pe Instastories, în urmă cu puțin timp, povestindu-le prietenilor săi virtuali că totul a decurs ca la carte.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. – zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul, și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă.”, a spus acesta.