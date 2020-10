Cătălin Măruță, interzis în PRO TV. Vedeta a avut un șoc când a auzit motivul VIDEO

Totul s-a întors acum împotriva sa. Deși nu tocmai o glumă cu maimuța, precum cele pe care le face în emisiunea a cărui gazdă este, Cătălin Măruță a căzut într-o plasă din care nu-și mai găsea scăpare.

Cătălin Măruță, victima unei farse. Interzis în PRO TV pentru că nu avea legitimație

Cătălin Măruță a fost prezentatorul emisiunii ”Tonomatul DP2” la TVR2 timp de câțiva ani, apoi, din 22 septembrie 2007, PRO TV-ul i-a devenit casă. A început să prezinte ”La Măruță”, show care s-a numit până în septembrie 2013 ”Happy Hour”, ce a împlinit pe 22 octombrie 13 ani.

Evenimentul nu a putut fi lăsat nesărbătorit. Măruță și colegii au pregătit o ediție de neuitat pentru a celebra una dintre cele mai longevive producții din România. Chef Joseph Hadad, apropiat al show-ului, a avut parte de o farsă pe cinste și Andra a venit în studio pentru a trece prin cea mai picantă rubrică, dezvăluind secrete din interiorul familiei.

Neașteptat a fost momentul când pe micile ecrane au apărut imagini despre care prezentatorul nu avea habar. De altfel, cum era ca tocmai punctul central să rămână pe dinafară, nepăcălit?

Scenariul pe care colegii i l-au pregătit a fost cât se poate de simplu. Cu toții știau că acesta își rătăcise legitimația cu ceva timp în urmă, iar ei s-au gândit să profite de acest lucru. Cu pretextul că au fost impuse noi reguli de intrare la PRO TV, mult mai restrictive, colegii l-au instruit pe portar să nu-l lase pe Măruță să intre până nu prezintă cardul de acces.

Portar: Am și eu o rugăminte. Legitimația să mi-o arătați.

Măruță: Nu o am.

P: Cum nu?

C. M: Eu plec. Nu am nicio treabă. Jur că-l la poartă și nu mă lasă să intru că n-am legitimație ( vorbea Cătălin cu cineva la telefon). Că penibil! E jenant! Eu mai stau oricum 10 minute și plec!

C. M: Ok, eu am emisiunea, în 7 minute trebuie să fiu la promo.

P: Știu, Cătălin, dar a zis să nu permitem nici lui Măruță, așa au zis.

C. M: Da, măi, eu înțeleg. Nu am legitimația la mine, atunci nu mai intru la emisie. Regulile astre nu trebuie anunțate?! De mâine veniți toți cu legitimație.

P: Păi eu sunt de vină? Ce să facem? Fii drăguț și parchează mai în spate până vine cineva dinăuntru.

Radu Ciucă: A fost o farsă!