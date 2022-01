Cătălin Măruță a primit fatala de la Romică Țociu. Are legătură cu Dan Negru

Prezentatorul Cătălin Măruță a primit fatala de la Romică Țociu. Fiind azi ziua de naștere a îndrăgitului actor, prezentatorul a ținut să îi ureze „La mulți ani” lui Romică Țociu, astfel că el l-a apelat video, spre bucuria actorului. Doar că prezentatorul a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută, în momentul în care Romică Țociu i-a explicat de ce Măruță nu va avea niciodată spectacole de prezentat în zona Iașului.

Cătălin Măruță l-a sunat în direct pe Romică Țociu, care azi, 5 ianuarie, a împlinit vârsta de 60 de ani, iar dialogul de început a decurs astfel:

Romica Țociu a dezvăluit și ce surpriză mare i-a făcut fiica sa, Daria. Actorul a spus că Daria i-a făcut o mare surpriză, trecând de examenul auto, cea de-a doua probă. Totodată, Romică Țociu a mai spus mâine va pleca alături de Cornel Palade într-un turneu, în America.

„Plecăm de dimineață în America. Primul spectacol îl avem la New York, apoi în Atlanta, apoi în Miami, apoi în Las Vegas, în Philadelphia. Daria, fiica mea, a luat sala, astăzi am tot căutat-o prin casa, o sun și ea îmi zice că e la școala. Când a venit, am aflat că azi a luat și traseul, iar de azi, Daria are permis auto”, a mai spus comediantul.