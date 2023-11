Cătălin Cherecheș ar fi fugit din România. Ce făcea primarul din Baia Mare în această dimineaţă

Cătălin Cherecheș a fost condamnat astăzi la 5 ani de închisoare, dar acesta este de negăsit. Și-a primit sentința definitivă, dar când oamenii legii au mers să îl ridice de la domiciliul său, acesta nu se afla acolo. Celebrul edil din Baia Mare nu răspunde la telefon și nimeni nu a luat legătura cu el și chiar se spune că ar fi părăsit deja țara.

Cătălin Cherecheș are probleme mari cu legea de mai mult timp, dar până acum a putut să își continue mandatul fără probleme. Edilul din Baia Mare a fost cercetat în libertate, verificat de poliție de două ori pe săptămână la domiciliu, dar astăzi și-a primit sentința.

Primarul orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a primit o condamnare definitivă la o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare pentru infracțiunea de luare de mită. Anunțul a fost făcut chiar de IPJ Maramureș, după ce s-a aflat sentința acestuia.

Pe lângă condamnarea la 5 ani de închisoare cu executare, instanța a hotărât și prelungirea interdicției de a ocupa funcții publice, majorând perioada de la 4 la 5 ani. Totodată, judecătorii au decis menținerea sechestrului asupra bunurilor primarului.

Astfel, s-a dovedit că fostul edil a fost vinovat, deși susținea că nu a greșit cu nimic și nu are de ce să ajungă la închisoare. Se pare, însă, că autoritățile au ajuns la cu totul altă concluzie.

Conform informațiilor furnizate de România TV, se spune că celebrul Cherecheș ar fi fugit în Italia împreună cu mama sa, Viorica Cherecheș. De asemenea, surse din cadrul serviciilor secrete indică faptul că, încă din luna ianuarie a anului 2023, existau avertismente cu privire la pregătirea primarului din Baia Mare de a părăsi țara în eventualitatea unei condamnări cu executare.

Vezi și: Ce avere au socrii lui Cătălin Cherecheș și cu ce se ocupă. Au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

De asemenea, era cunoscut faptul că primarul din Baia Mare depusese mai multe eforturi pentru a obține rezidența italiană, demersuri care au avut succes. Cătălin Cherecheș are conexiuni strânse în regiunea Milano, întrucât are o verișoară primară cu o avere semnificativă.

În plus, se spune că el ar fi discutat despre achiziționarea unei proprietăți pe o insulă extrem de discretă, ce aparține Republicii Italiene. Este vorba despre Insula Pantelleria, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Sicilia, în mijlocul Mării Mediterane, în apropierea coastei Tunisiei.

Mai întâi, ar fi plecat mama primarului, fostul deputat PNL, Viorica Cherecheș. Nu se știe unde se află acum și nici pe unde ar fi plecat exact, pentru că autoritățile competente, de la punctele de trecere, nu au confirmat nimic. A fost dat doar în urmărire națională pentru moment, dar rămâne de văzut cum evoluează situația.

Cătălin Cherecheș ar fi fost vizitat la domiciliu de oamenii legii luni, 20 noiembrie, așa cum au stabilit judecătorii încă de la început. Astfel, azi urma să aibă loc cea de-a doua zi a săptămânii, dar se pare că edilul nu se afla la domiciliul unde trebuia să fie, dar nici la primărie.

În urmă cu 15 ore, undeva după miezul nopții, acesta a publicat și o postare în mediul online. Controversatul edil a vorbit despre chinurile prin care a trecut de când este cercetat penal și cele peste 100 de procese la care a luat parte până acum, lipsind la doar 3 înfățișări.

Vezi și: Cătălin Cherecheș a luat foc după scandalul cu mita de 50.000 de euro: ‘Dacă m-a mințit, devin cel mai râvnit burlac al României’

Cătălin Cherecheș nu a uitat să amintească nici faptul că este nevinovat și că toată familia lui a suferit din cauza problemelor sale cu legea. Spera să fie judecat corect dar, când și-a primit sentința, a ales să fugă.

„Am mândria să fiu un om care am fost inspirat de părinții mei, de oamenii acestui oraș. Am fost inspirat să învăț să fac doar bine oamenilor. În această perioadă de 10 ani, am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost întors pe dos, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las întreaga sarcină avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen.

Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției.”, a spus Cherecheș în mesajul înregistrat cu steagul României în spate.