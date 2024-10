Cătălin Cazacu a uitat-o complet pe Ramona Olaru. Cine este noua iubită a celebrului motociclist

După relația intens mediatizată pe care a avut-o cu Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a decis să fie mult mai discret în ceea ce privește viața personală. Motociclistul se află în prezent într-o relație, dar preferă să își țină iubita departe de ochii publicului.

Cătălin Cazacu a avut câteva relații de notorietate de-a lungul timpului, însă de departe cea mai mediatizată a fost aceea cu Ramona Olaru. Cei doi au fost logodiți, dar s-au despărțit în urmă cu aproximativ doi ani. De atunci, celebrul motociclist a ales să fie mult mai discret în privința vieții personale.

El nu se mai afișează ostentativ cu domnișoare, însă recunoaște că există cineva în viața lui, în acest moment. Potrivit SpyNews, partenera lui Cătălin Cazacu din prezent nu este persoană publică. Este o tânără originară din Craiova care, la fel ca motociclistul, este pasionată de călătorii și de sport și investește mult în imagine.

Cei doi au fost surprinși de paparazzi recent, într-un club de fițe din București. Potrivit informațiilor din presă, Cazacu și tânăra ar forma un cuplu de câteva luni.

Motociclistul a fost invitat recent la un podcast, unde a vorbit și despre cea mai tumultuoasă relație din viața lui. S-au făcut numeroase speculații cu privire la motinul despărțirii de Ramona și s-a vorbit inclusiv despre infidelitate, însă Cazacu a spus că nu a înșelat-o niciodată pe asistenta TV. Singurul regret pe care îl are după relația cu ea este că au stricat prietenia care îi lega înainte.

”Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona. Consider că doi oameni trebuie să fie într-o relație pentru că le e bine la amândoi. Dacă unuia nu îi este bine, de ce să stai acolo? (…) Noi am fost prieteni foarte mult timp. Ulterior, am considerat că, poate, e oportun. Am fost împreună doi ani de zile. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi. A fost momentul când eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea.

Noi, ca prieteni, am fost super mișto. Cel mai mare regret al meu este că am stricat o prietenie. Am încercat marea cu degetul. Nu mai vorbim. Ce să ne zicem? Nu mai putem fi prieteni, nu merge. Nu ne sunăm. Nu cred că avem ce să ne spunem. Nu mai putem fi prieteni, s-a dus. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aș mai îngenunchea, mi se pare că nu a meritat. S-ar putea ca, la sfârșitul acestei vieți, să fi meritat altcineva mai mult decât ea acel îngenuncheat pentru prima oară. Ăsta e singurul meu regret”, a spus Cătălin Cazacu, în podcastul ”Acasă la Măruță”.