Cătălin Botezatu vorbește pentru prima dată despre lupta cu cancerul. ”Trebuie să fac orice să înving boala!”

Designerul Cătălin Botezatu a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul. Creatorul de modă a spus că trebuie să facă orice pentru a învinge boala.

Cătălin Botezatu vorbește pentru prima dată despre lupta cu cancer

Cătălin Botezatu a trecut prin patru operații în numai două luni, din cauza unei afecțiuni care i-a pus viața în pericol. Medicii turci i-au extirpat o jumătate de colon și i-au făcut o chimioterapie hipertermică, procedură prin care se îndepărtează orice risc de extindere a infecției în organism. În prezent, creatorul de modă este în perioada de refacere, care se dovedește a fi dificilă, dat fiind că are și cinci stenturi la inimă.

Ulterior, nedorind să își îngrijoreze fanii sau familia, celebrul designerul a mărturisit că medicii s-au temut pentru viața sa. Botezatu a pierdut doi litri de sânge și a fost la un pas de moarte. „Am pierdut extrem de repede doi litri de sânge. Medicii au crezut că voi muri din cauza hemoragiei. Sunt tăiat de sus până jos. Am găuri în corp de la drene”, a povestit creatorul de modă.

”Eu nu am privit boala ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele”

„Mi-a fost greu, pentru că nu este ușor să afli dintr-odată – spun dintr-odată, pentru că eu sunt un om care se controlează permanent, aș spune că sunt obsedat de analize, și de analize amănunțite – că am cancer. Stai liniștit așa și, dintr-odată, te trezești că, în urma unei simple analize și a unui simplu apendic inflamat, afli că ai o tumoare de natură cancerigenă, ai cancer. Efectiv, în momentul acela, poate alți oameni ar fi reacționat negativ, ar fi plâns, ar fi urlat.

Eu doar am întrebat: „Care e următorul pas? Pentru că eu cred că, în astfel de momente, oamenii trebuie să fie pozitivi și să găsească soluții. Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu”, a spus Botezatu pentru revista VIVA!