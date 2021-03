Cătălin Botezatu, dezvăluiri sfâșietoare despre Cornelia Catanga. Ce sacrificii a făcut toată viața EXCLUSIV

Cătălin Botezatu are amintiri de neuitat cu ”Regina muzicii lăutărești”, Cornelia Catanga, solista care în această dimineață a încetat din viață. Celebrul designer ne-a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre marea artistă, pe care o angajase, în anii 90, să cânte la unul dintre fostele lui restaurante din București, și căreia i-a realizat superba rochie de mireasă, pe care Cornelia a purtat-o la nunta cu Aurel Pădureanu, de acum 8 ani: ”Cornelia a vrut un model anume, unul mai încărcat, mai pe bogăție, cum îi plăcea să spună”. Însă, întotdeauna l-au impresionant imensa dragoste și sacrificiile pentru unicul ei fiu, Alexandru: ”Ca să-și vadă fiul mare pianist, Cornelia vindea tot din casă, aurul și rochiile!”, ne-a spus Cătălin.

Cătălin Botezatu i-a lucrat Corneliei, acum 8 ani, rochia de mireasă: ”Mi-a cerut să îi fac un model mai pe bogăție, cum îi plăcea să spună, cu multă dantelă. A venit la probe, era tare încântată”.

Cornelia Catanga și-a dorit o nuntă ca-n povești cu Aurel Pădureanu, dar visul ei a devenit realitate abia în urmă cu opt ani. A strălucit în rochia de mireasă, cu multă dantelă, model de care acum Cătălin Botezatu își amintește cu nostalgie:

”Da, îi plăcea să strălucească, și-a dorit un model cu care să impresioneze, toată țara era cu ochii pe ea. Mi-a cerut să îi realizez un model mai pe bogăție, cum îi plăcea să spună, cu multă dantelă. A venit la probe, era tare încântată”.

Dar cei doi, Cornelia și Cătălin, nu se aflau la prima colaborare: ”Cornelia a cântat la restaurantul meu, Triumf, din București. Cânta acolo seară de seară, veneau actori, vedete tv, politicieni dar și ambasadori, era sufletul acelor petreceri” , ne-a mai dezvăluit Cătălin Botezatu, căruia nu îi vine să creadă că marea artistă s-a stins din viață. De altfel, și Cornelia îl lăuda pe Cătălin, în interviurile ei:

”Mai mulți designeri au dorit să îmi lucreze rochia de mireasă, dar eu am vrut să mi-o facă Botezatu. Nu a fost pentru mine o prioritate să fiu mireasă. Cel mai mult contează cum te înțelegi cu omul de lângă tine. Totuși, am visat și eu, ca orice femeie, să ajung la altar cu rochia albă. Cătălin Botezatu mi-a făcut rochia de mireasă și, cum mă așteptam, e absolut superbă!”, povestea ea, înainte de nuntă, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu: ”Ca să plătească lecțiile de pian ale fiului ei, Cornelia Catanga își calcula fiecare bănuț, iar când nu mai avea își vindea lucrurile din casă, aurul și rochiile de scenă!”

Cătălin mai aprecia la Cornelia Catanga și sacrificiile pe care le făcea de dragul unicul ei fiu, Alexandru, din dorința ca el să devină un pianist de excepție:

”Era o mamă nemaipomenită, mai greu vezi așa ceva, atâta dăruire și dragoste. Ca să plătească lecțiile de pian ale lui Alex, își calcula fiecare bănuț, iar când nu mai avea își vindea lucrurile din casă, aurul și rochiile de scenă!”, ne-a mai dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru playtech.ro.

Cornelia era nedespărțită de Alex, de dragul căruia și-a riscat și vederea la naștere. Medicii i-au interzis să aducă pe lume un copil, căci suferea de o boală grea, retinopatie pigmentară, dar Cornelia și-a dorit atât de intens să devină mămică încât nimic nu a speriat-o, nici măcar gândul că ar putea să orbească.

Cornelia Catanga slăbise 13 kilograme de dorul lui Alex, plecat în America: ”Nu mai pot mânca, nu mai pot dormi nopţile, de dorul lui”, povestea solista, în 2018.

Iar acum trei ani, când Alex a plecat în America, la New York, pentru o carieră muzicală, ca pianist, Cornelia se topea de dorul băiatului alături de care a locuit mereu: ”Nu mai pot mânca, nu mai pot dormi nopţile, de dorul lui. Am slăbit cam 13 kilograme, din momentul în care am aflat că pleacă. Eu i-am făcut bagajele, plângând, nici nu ştiam ce să îi mai pun în valiză, ca să nu îi lipsească nimic.

Alexandru este mândria mea şi a soţului meu, Aurel Pădureanu. Este un pianist talentat, însă în România nu îi este recunoscut talentul, aşa că a plecat din ţară, cu speranţa că va ajunge star. Vorbim la telefon, însă îl vreau lângă mine. El m-a ajutat şi când mi-a fost rău şi am ajuns pe patul de spital, în urmă cu câteva luni, din cauza unor probleme cu tensiunea. Nu voi merge după el. Ce să fac acolo? Dacă treci graniţa, nu te mai recunoaşte nimeni, aici sunt artistă apreciată”, ne spunea ea.