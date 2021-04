Cătălin Botezatu, despre o relație cu un bărbat: ‘Ce dacă mă îndrăgostesc de cineva?’

Designerul Cătălin Botezatu a făcut o dezvăluire de senzație într-un interviu pe Internet, recunoscând cu subiect și predicat că nu ar spune ”nu” unei relații cu un alt bătrbat.

Aceasta a ținut să clarifice, de altfel, orice zvon în ce privește gesturile sale, mărturisind că s-a iubit cu sute de femei, însă a avut parte de mai multe experiențe.

În cadrul unui interviu recent, oferit pe Internet, Cătălin Botezatu a șocat audiența cu o mărturisire de necrezut. Acesta a vorbit despre relațile sale amoroase, dar a ținut să clarifice și zvonurile legate de orientarea sa sexuală. El și-a asumat orice lucru și a recunoscut că dacă ar fi să se îndrăgostească de un alt bărbat, ar spune-o public.

Creatorul de modă a spus și că a auzit foarte multe zvonuri care aveau ca subiect viața sa personală și gusturile sale în materie de relații. El a spus că nu a fost deranjat neapărat de faptul că s-a spus că ar fi gay, dar le-a dat replica celor care l-au acuzat pe nedrept, susținând că s-a iubit până acum cu sute de femei.

Deși a avut relații cu femei celebre din România și din străinătate, a recunoscut că este atras de cele mai tinere decât el. El a spus și că a avut și experiențe diferite, în care erau implicați și alți bărbați. El a spus însă că nu a ”depășit limita„ dar că dacă se va îndrăgosti vreodată de un bărbat, o va spune public, fiind, de altfel, cunoscut pentru asumarea sa.

„Mă simt bine să fiu plăcut de femei, dar și de bărbați. Da, recunosc, pot să spun? Am făcut, nu pot să fiu ipocrit. Am fost la showuri, gangbang-uri, unde se putea întâmpla orice. Dar, a fost acea limită pentru mine pe care nu am depășit-o. Dar dacă sar puțin pârleazul, și ce? Dacă va fi ceva, doamne ferește, să mă îndrăgostesc de un bărbat, că ființa e aceeași, da, spun!”, a mărturisit Cătălin Botezatu.