Cătălin Botezatu a ajuns pe mâna medicului estetician. Ce plănuiește creatorul de modă să își facă

Cătălin Botezatu se află în perioada de refacere, după ce a trecut, recent, printr-o operație dificilă, din cauza unei afecțiuni care i-a pus viața în pericol. Acum, creatorul de modă se bucură din ce în ce mai mult de viață și chiar și-o face mai frumoasă. Designerul dorește să își facă o intervenție de ordin estetic. Ce imperfecțiune plănuiește să își corecteze?

Cătălin Botezatu a trecut prin patru operații în doar două luni, din cauza unei afecțiuni care i-a pus viața în pericol. Medicii turci i-au extirpat o jumătate de colon și i-au făcut o chimioterapie hipertermică, procedură prin care se îndepărtează orice risc de extindere a infecției în organism. Refacerea s-a dovedit grea, cu atât mai mult cu cât creatorul de modă are și cinci stenturi la inimă.

„Nu e ușor într-o lună și umpic să suporți 4 operații, să stai în spital aproape non-stop, să înduri niște dureri, nu stiu… Eu am trecut prin ceva ce nu pot explica în cuvinte. În a doua și a treia operație am stat 17 zile imobilizat […] Am făcut o nouă hemoragie internă. Mi s-a m-ai făcut o altă operație […] Mi s-au administrat niște medicamente, de pe urma cărora aveam niște halucinații extrordinare. A fost crunt. Nici eu nu știam ce mă mai doare, a fost groaznic”, povestea Botezatu.