Cătălin Bordea, primele declaraţii oficiale despre divorţ. Care a fost motivul: „O poveste s-a încheiat”

După săptămâni de speculații și zvonuri, actorul a rupt tăcerea. Cătălin Bordea a făcut primele declarații oficiale despre divorț. Ce a avut de spus despre motivul separării de Livia. Mesajul emoționant transmis de vedeta Antena 1.

După săptămâni de speculații și zvonuri, actorul a rupt tăcerea, confirmând faptul că mariajul său cu Livia a ajuns la final. Într-un mesaj emoționant publicat cu puțin timp în urmă pe o platformă de social media, Cătălin Bordea a făcut primele declarații oficiale despre divorț.

Actorul a dezvăluit că joi, 13 iulie 2023, el și Livia au semnat actele de divorț. A ținut să precizeze că nici un motiv clasic nu a dus la această separare, făcând un apel ca și suferința fostei sale partenere să fie respectată în această perioadă.

Cu câțiva ani în urmă, Cătălin Bordea își amintea cu emoție modul în care a început povestea sa de dragoste cu femeia alături de care credea, la acea vreme, că își va petrece tot restul vieții. A fost iubire la prima vedere pentru el, însă a avut nevoie de un an până să o invite prima oară în oraș.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei. Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară.

Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit. Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, declara Cătălin Bordea, la Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.