Cine este Livia de care Cătălin Bordea a divorţat. Cu ce se ocupă şi de când erau împreună

Una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc ar fi ajuns la final. Dacă pe îndrăgitul comediant îl cunoaște o țară întreagă, despre Livia, cea de care Cătălin Bordea a divorțat, se știu destul de puține detalii. Cu ce se ocupă acum fosta parteneră a vedetei Antena 1.

Frumoși, discreți și îndrăgostiți. Livia și Cătălin Bordea au format unul dintre cele mai frumoase și admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate că erau destul de zgârciți când venea vorba despre aparițiile publice, erau legați de sentimente puternice și o poveste de dragoste la care mulți pot doar să viseze.

Cei doi s-au cunoscut în 2012. Doi ani mai târziu, deveneau, oficial, soț și soție, iar nunta, un eveniment superb la care au participat cei mai apropiați prieteni, a avut loc în 2019.

După mai bine de un deceniu, se pare că bruneta a fost cea care a decis să pună punct mariajului.

Dar cine este Livia, femeia de care Cătălin Bordea a divorţat? Fosta soție a actorului s-a născut în Măcin, Tulcea. În prezent, este instructor de Kangoo Jumps, însă în trecut a lucrat ca însoțitor de bord, pentru o companie ce avea zboruri către Dubai, unde a și locuit aproape doi ani.

Cătălin Bordea a recunoscut că a fost fermecat instant de frumusețea femeii. A avut nevoie de un an de zile să își facă curaj să îi scrie.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei. Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară.

Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit. Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, declara Cătălin Bordea, la Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.