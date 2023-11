Cătălin Bordea i-a luat la mișto pe George Tănase și Ionuț Rusu: ‘De ce au luat doar imitatorii la America Express?’

Un moment de mare ghinion i-a dus în cursa spre eliminare, pe care au și pierdut-o, ceea ce a însemnat că cei doi au fost cea de-a doua echipă care a părăsit America Express. Câștigătorul sezonului trecut, Cătălin Bordea, nu i-a iertat. Ce a avut de spus despre George Tănase și Ionuț Rusu.

Acest sezon al reality show-ului de la Antena 1 nu este lipsit de momente surprinzătoare. Probele prin care trec concurenții sunt tot mai grele, iar pericolul pare că se găsește la orice pas al traseului. Pentru George Tănase și Ionuț Rusu, o zi începută cu stângul a însemnat începutul finalului acestei experiențe de neuitat. Cei doi au intrat în cursa pentru ultima șansă, pe care au și pierdut-o, ceea a însemnat că au părăsit America Express.

Noua ediție a emisiunii Podcastito Express i-a avut ca invitați pe câștigătorii sezonului trecut, Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Se pare că Nelu Cortea este unul dintre cei mai împătimiți fani ai acestui sezon. Bunul său prieten și coechipierul alături de care a câștigat America Express, Cătălin Bordea, a dezvăluit că actorul nu ratează niciun moment de pe Drumul Soarelui.

Nu a durat multă până când cei doi s-au dezlănțuit într-un maraton de declarații, mai mult sau mai puțin acide, dar pline de urmor, la adresa concurenților din acest sezon al competiției. Primii luați în vizor au fost George Tănase și Ionuț Rusu.

Următorul pe listă a fost nimeni altul decât Edward Sanda, soțul Cleopatrei Stratan. Încă de la primele ediții, cântărețul a primit un val de critici în mediul online, internauții taxându-l pentru anumite reacții pe care le-a avut în timpul unor probe mai dificile.

„Edward Sanda, hai s-o luăm așa!”, a început Bordea. „Cât de păsărică să fii…? Am venit pe hate”, a completat Cortea.

„Eu aș vrea să îi mulțumesc lui Edward Sanda pentru că, de acum încolo, când o să simt că am orice urmă de lașitate vreodată, am păstrat momentul ală cu el pe telefon, o să mă uit când zice „Baby, e prea periculos, hai tu”. Mâncam popcorn și mă uitam la televizor, m-am înecat! Am zis că i-au făcut-o la montaj, că au pus cuvintele separat, din alte zile. N-ai cum…

Dar cum se duce el acasă la socră-su? Băi, e Stratan! Eu mergeam la concerte cu Stratan și stăteam cu teamă că poate sare de pe scenă, că era bodybuilder”, a spus Bordea.