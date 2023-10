Cât vor costa cireşele româneşti anul acesta, în pieţe. Preţul estimat, surprinzător

Odată cu sfârșitul primei luni calendaristice de primăvară, producătorii autohtoni de fructe anunță când vor apărea cireșele în piețele din România, în perioada următoare. Care este prețul estimat al micilor fructe roșii.

Cireșele sunt, fără îndoială, vedetele oricărui sezon estival. Fructele roșii românești vor apărea pe piețele din România între 20 și 25 mai 2023. Specialiștii susțin că, în acest an, pomii ar fi pornit mai greu în vegetație, înflorind puțin mai târziu.

În ceea ce privește tariful fructelor, românii vor plăti în jur de 15 lei per kilogram, la poarta fermei, iar în piețele din țară, aceeași cantitate de cireșe s-ar vinde cu 30 de lei.

„Anul acesta se pare că pomii pornesc un pic mai greu în vegetație, ceea ce nu este rău deloc, în sensul că lunile februarie și martie au fost un pic mai reci.

Ne avantajează pentru că pornind mai târziu în vegetație, înfloresc mai târziu și astfel avem speranța că nu vom fi afectați de înghețurile târzii de primăvară.

Estimăm că primul soi de cireșe care se maturează la noi în plantație și în condițiile pedoclimatice sau microclimatul din zona județului Ialomița, mai precis Coșereni, undeva în jurul datei de 20 mai, preconizăm că se va matura soiul Early Lory.

Este unul dintre cele mai timpurii soiuri care se maturează în România și la noi în zonă în jurul datei de 20 mai, să zicem cel târziu 25 mai.

Din experiența pe care o am în decursul timpului, tot ceea ce am vândut ca și fructe în sistem angro, niciodată nu am vândut peste 15 lei kilogramul, chiar dacă vorbim de soiuri

extratimpurii și când vorbim de soiuri medii și târzii, prețul a fost undeva cam între 6 și 10 lei per kilogram, iar pe piață ajunge la 30 lei.”, a declarat pomicultorul ing. Marius Roman pentru Agrointel.