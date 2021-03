Cât va costa 1 kg de roșii care ascultă muzică în sere. Vești proaste pentru români

Odată cu venirea primăverii, deși încă rece, au început să apară și culturile de roșii autohtone. Cultivatorii se plâng, din păcate, că își vând foarte greu producția, ca în fiecare an, pe piața românească. Anul ăsta, spun fermierii, prețurile la kilogramul de roșii ar putea crește considerabil.

Anul 2020 a fost un al secetei pentru mai toți fermierii români. Cei care s-au axat pe cultivarea de roșii, ca în fiecare an, se plâng de imposibilitatea de a-și vinde producția de roși pe piețele românești, de așa natură, încât să-și recupereze măcar investiția inițială.

Mulți dintre ei au renunțat la intermediari și merg la tarabe pentru a-și vinde singuri marfa, asta însemnând stabilirea unui alt preț, poate mai scump, decât până acum. La nivelul întregii țări sunt sute, poate mii de cultivatori de roșii care încearcă să-și recupereze investițiile prin ridicarea prețului.

Astfel se face că un kilogram de roșii românești ajunge între 9 – 10 lei pe kilogram. Datele din piață arată că roșiile cherry ajung și la 22 de lei pentru un kilogram. Numai în zona Constanța, fermierii de aici ajung să strângă între 30 și 40 de tone de roşii pe an.

Dacă în România kilogramul de roșii se vinde în piețe la maxim 10 lei, se pare că peste Prut, în Republica Moldova prețul este cu totul altul. Conform unor imagini, preluate de Pro TV Moldova și publicate, în capitala Republicii Moldova, în Chișinău, un kilogram de roșii se vinde cu exorbitantul preț de 200 de lei.

Cu alte cuvinte pentru 300 de grame de roșii un client ar plăti aproximativ 70 de lei moldovenești. Dacă e să facem conversia la cursul zilei, am plăti aproximativ 47 de lei pentru un kilogram de roșii. Iar pentru 300 de grame, am plăti aproximativ 16.23 lei.

Revenind la cultivatorii din România, conform unor date recente, programul ”Tomata 2021” s-ar putea să nu mai fie valabil. Motivația ar fi, spun surse din guvern, că există o ineficiență în acest caz, dar și multe cazuri de fraudă. De la lansarea programului, în 2017, Ministerul de resort a cheltuit aproximativ 172 de milioane de euro, sume alocate ineficient, spune noul ministru, Adrian Oros.

“Colegii mei lucrează la un nou program legat de plante aromatice. Pentru că am observat în balanța comercială că înregistrăm deficit foarte mare și la programul “Tomata” despre care în mod eronat s-a spus că s-a renunțat la el. Programul se va extinde și se va înbunătăți. Pentru că programul a consumat în patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit. Importurile au crescut în fiecare an.

Acolo unde am fost sesizați și am verificat. Ne-am dat seama că programul a fost atât de prost gestionat încât putea fi foarte ușor fraudat. Am găsit anul trecut 417 dosare fictive, la Olt. Dar cel mai important lucru care ne-a determinat să îl extindem a fost că majoritatea legumicultorilor ne-au întrebat de ce nu facem un program de sprijin a legumelor în spații protejate.”, a declarat ministrul Adrian Oros.