Cât stă Irina Columbeanu în România. Tatăl ei a făcut anunțul din vacanță: „Sunt mândru de ea”

După revederea emoționantă cu fiica lui, Irinel Columbeanu a decis să o ducă pe Irinuca într-o vacanță frumoasă. Locul ales este superb și vor sta acolo o săptămână.

Fostul milionar Irinel Columbeanu este în culmea fericirii după ce fiica lui a revenit în România, sâmbătă seara, după o absență de șase ani. A așteptat-o cu sufletul la gură la aeroport, iar întâlnirea a fost extrem de copleșitoare. S-au strâns în brațe călduros, s-au putat, iae el i-a oferit un buchet mare de flori colorate. Irina nu mai fusese în țară de șase ani, însă pe tatăl ei l-a văzut anul trecut, când Irinel Columbeanu a mers în America.

Acum, după ce s-au reîntâlnit în România, Irinel Columbeanu a decis să-i facă o surpriză fiicei sale și să o ducă în vacanță în Transilvania. Deși nu dispune de bani, acesta a găsit o soluție urgentă.

Irinel și Irina Columbeanu au plecat în Ardeal, la Cluj-Napoca, unde locuiește nașul lor, Matei Miko. Deoarece bărbatul are o situație financiară foarte bună, va avea grijă ca Irinel Columbeanu și Irinuca să aibă parte de o săptămână de vis, susține Wowbiz.

Irinuca nu mai venise în România din 2018, însă ea și tatăl ei s-au întâlnit anul trecut, când acesta fusese peste Ocean.

„Am mers prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. El s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început, de când l-am cunoscut. Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la vila din Malibu. E spectaculos, cu palmieri. Monica ne-a gătit, pastele au fost absolut delicioase. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu pentru aceeași sursă citată mai sus.