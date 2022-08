Cât se fierbe sucul de roșii, de fapt. Greșeala pe care o fac multe gospodine: de asta începe să fermenteze

Cât se fierbe sucul de roșii, de fapt. Greșeala pe care o fac multe femei: de asta începe să fermenteze. Rețetele de suc de roșii sunt la mare căutare printre gospodinele care își pregătesc cămara cu bunătățuri pentru iarnă. Acest lichid roșu și gros merge de minune la ciorbe, supe și paste, oferind organismului vitamine și minerale esențiale. Descoperă în acest articol toate secretele sale.

Sucul de roșii este încărcat cu vitamine și minerale esențiale, mai ales în sezonul rece. Circa 240 de ml de pastă de tomate conțin nu mai puțin de 22% vitamina A. Acest produs natural preia și proprietățile unui antioxidant, fiindcă protejează celulele de o posibilă deteriorare provocată de radicalii liberi. În plus, băutura roșie este bogată în potasiu și magneziu, două minerale care contribuie semnificativ la buna funcționare a sistemului cardio-respirator. Ai atâtea motive să prepari suc de roșii.

„Sucul de roșii are avantajul că el concentrează o cantitate mai mare de antioxidanți chiar decât roșia în sine, s-a constant acest lucru. Spre deosebire de un preparat care are la bază ulei și alte rântașuri, diferența este foarte mare în ceea ce privește valoarea calorică finală. Sucul de roșii are o valoare calorică extreme de redusă, în timp ce uleiul aduce sute de kilocalorii”, susține nutriționistul Șerban Damian.