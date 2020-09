Cât plătesc părinții taxe la creșe și grădinițe private. Pandemia îi usucă la buzunar!

Taxele la creșele și grădinițele private au crescut pe fondul pandemiei de COVID-19, fiind cu 10-15% mai mari comparativ cu anul 2019. Mai multe detalii despre această situație, în continuare.

Efectele crizei provocate de pandemia de noul coronavirus vor fi resimțite și de părinții care vor să-și trimită copiii la creșe sau grădinițe private. Taxele de școlarizare au fost majorate de mai multe unități din România. Administratorii spun că scumpirea este cauzată de măsurile impuse de autorități pentru a preveni răspândirea noului virus, precum dezinfectarea suprafețelor, dar și reducerea numărului de copii dintr-o clasă. Comparativ cu anul trecut, taxele au urcat, în medie, cu 10-15%.

La o grădiniță din Sectorul 5 al Capitalei, o educatoare lucrează cu copiii pe rând. Fiecare poartă mască și păstrează distanța. De acum și până când… nu știm, în acest ritm se va desfășura activitatea, mai ales după ce capacitatea instituției a fost redusa la jumătate.

La pachet cu măsurile de siguranță a venit și creșterea cheltuielilor, deci, automat, și a taxei de școlarizare: de la 1.300 de lei la 1.500.

„Avem tot felul de joculețe pe care le folosim pentru a le stârni interesul legat de o igienă corespunzătoare, am făcut tot felul de afișe pe care le avem în fiecare spațiu cu jocuri pe care să le putem face de la distanță“, a declarat Raluca Dima, directoare grădiniță, potrivit stirileprotv.ro .

Întrebată dacă poate să-i spună unui copil să nu se apropie de colegul său, aceasta a răspuns că „este foarte greu să aplicăm aceste proceduri noi“.

Cei mici se așează și stau doar pe locurile marcate cu numele lor și iau masa pe rând, ca să nu se îmbulzească în sala de mese.

Situația stă puțin diferit în cazul unei grădinițe din Sectorul 6, care a putut să-și păstreze numărul de copii datorită spațiului generos. Totodată, educatorii spun că pot asigura distanțarea fizică.

„Fiecare copil are măsuța lui și scaunul lui, fiecare are o cutiuță cu jucării. Am investit în lămpi UV, le dezinfectăm în fiecare seară, așa cum dezinfectăm și clasele, dezinfectăm și jucăriile din mai multe unghiuri“, a declarat Alina Bunea, administrator creșă, conform sursei citate.