Cât plătea Cornel Dinicu pe facturile de la curentul electric pentru pensiunea de la Ferma Dacilor. Suma totală dă de gândit

Apar noi informații șocante în cazul tragediei de la Ferma Dacilor. Se pare că furnizorul de energie electrică era la curent cu neregulile care existau în complexul turistic deținut de Cornel Dinicu. Iată cât plătea acesta pe facturile de la curentul electric. Suma totală le-a dat de gândit anchetatorilor.

Incendiul de la Ferma Dacilor, care a luat viața a opt persoane, rămâne în continuare un mister. Anchetatorii încearcă să facă lumină și să stabilească adevărata cauză a tragediei. Procurorii au precizat că incendiul ar fi pornit de la o defecțiune legată de consumul excesiv de energie electrică.

Pe de altă parte, ANRE a declarat că pensiunea era racordată ilegal la rețeaua de energie electrică, printr-un cablu de 650 de metri către o pompă de apă, care, la rândul său, ar fi fost conectată la rețeaua electrică, scrie România TV.

În doar șase luni, Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a achitat facturi uriașe la curent, peste 200.000 de lei. Detaliile din anchetă au arătat faptul că cei de la Electrica știau de nivelul de consum al pensiunii. Mai mult de atât, în urmă cu un an, aceștia au mers la Ferma Dacilor pentru a demonta un contor.

În schimb, Cornel Dinicu neagă ipoteza anchetatorilor, precizând că la pensiunea lui exista un panou de comandă care, în cazul supraîncălzirii, oprea alimentarea cu energie electrică pe întreaga proprietate.

În fața oamenilor legii, afaceristul a povestit ce s-a întâmplat în acea dimineața, la scurt timp după ce pensiunea a fost cuprinsă de flăcări. Dinicu, care era cazat într-o cameră cu intrare din exteriorul clădirii, a fost trezit din somn de partenera sa, care simțea miros puternic de fum. omul de afaceri este convins în continuare că incendiul de la Ferma Dacilor a fost pus de o mână criminală.

„În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață, mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii. Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire.

Era mult fum și m-am întors în casă după masca de gaz și laternă. Am trecut prin bucătărie și băcănie și erau flăcări. Nu am putut să înaintez. A apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor. Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte”, a mărturisit Cornel Dinicu în fața instanței, potrivit România TV.