Cât muncește, de fapt, Andi Moisescu. Vedeta PRO TV a recunoscut prin ce situație trece

Printre vedetele tv autohtone cu o imagine foarte bună se numără și Andi Moisescu, cunoscut pentru postura de jurat la ”Românii au Talent”, dar și pentru producția ”Apropo TV”, amândouă difuzate la PRO TV.

Într-un interviu recent Andi a vorbit despre ceea ce face dar și despre cât muncește pentru ceea ce aduce și propune telespectatorilor săi fideli. Pentru cei care nu știau, profesia de bază a vedetei tv este cea de matematician, are o familie frumoasă cu doi băieți. Andi a recunoscut că muncește mult, uneori chiar și 12 ore pe zi, weekendurile cu familia fiind sursa sa de echilibru. Andi se consideră a fi un om normal, cu o viață normală, atât cât îi permite statutul de persoană publică, iar atunci când vrea să se relaxeze, își găsește refugiul în muzică dar și în timpul petrecut cu familia.

Andi predă încă matematica și recunoaște că odată cu statutul de vedetă, persoană publică lucrurile s-au schimbat și este foarte atent la ce evenimente merge, cum vorbește și cum se poartă în public.

”Nu mai pot trece de mult neobservat. Dar pentru mine cel mai important e că oamenii îmi zâmbesc. E ca și când mi-ar face un compliment. Fără să mai fie nevoie să-mi și spună ceva.Dacă mă gândesc la familia mea, mă consider un om bogat, da. Sunt bogat și prin prisma abilităților pe care le-am dobândit în timp și a meseriei pe care am învățat-o în ultimii 30 de ani. În ceea ce privește banii, am mai spus-o. Pentru mine, banii reprezintă doar un mijloc. Un mijloc de a atinge niște scopuri. Iar scopurile n-au legătură cu lucrurile, ci cu experiențele pe care le trăiesc. Și asta e valabil inclusiv în ceea ce privește hobby-urile mele.”, a mai spus Andi Moisescu.