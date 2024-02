Cât lapte și cât ulei trebuie să pui în chec pentru a ieși pufos. Rețeta veche de 25 de ani

Desertul de suflet al românilor, un deliciu cu care ne răsfățau mamele și bunicile, dar o rețetă ce le dă multora bătăi de cap. Pentru a fi sigur că nu dai greș niciodată când îl prepari, este important să ții cont de două detalii importante. Află, din rândurile de mai jos, cât lapte și cât ulei trebuie să pui în chec pentru a ieși pufos.

Cine poate refuza o felie delicioasă de chec? Gustos, aromat, cu o textură fină, pentru mulți este desertul copilăriei, gustarea cu care ne răsfățau mamele și bunicile noastre. Cu toate că nu este deloc complicat de preparat, puțini știu că, de fapt, cheia succesului este reprezentată de două ingrediente.

Așadar, dacă nu vrei să mai ai parte de surprize neplăcute în momentul în care îl scoți din cuptor, trebuie să știi cât ulei și cât lapte trebuie să pui în chec. Această rețetă folosită de nu mai puțin de 25 de ani de o gospodină de la noi din țară nu a dat greș niciodată.

Vei avea nevoie de ingredientele din lista de mai jos:

Gospodina și-a împărtășit rețeta în mediul online, explicând pas cu pas modul de preparare:

„Reteta asta o am in caietul meu de prajituri de peste 25 de ani. Desi, de-a lungul timpului am incercat multe retete de chec, tot la ea ramas.

Separam albusurile de galbenusuri. Mixam albusurile cu un praf de sare si vanilia, pana cand prind consistenta, apoi incorporam zaharul, in doua transe, mixand continuu. Trebuie sa obtinem o bezea ferma si lucioasa, care sa nu curga din castron.

Galbenusurile le mixam cu uleiul, apoi adaugam si laptele. Turnam amestecul de galbenusuri peste bezea si il incorporam delicat cu o spatula. Faina o amestecam cu praful de copt si o inglobam la compozitia de oua”, a explicat ea, potrivit Gustos.ro.