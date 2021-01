Cât durează Survivor 2021 – Peste cât timp vom afla câștigătorul emisiunii

Reality show-ul Survivor România, de la Kanal D, a ajuns deja la cel de-al doilea sezon. Acesta a debutat pe data de 9 ianuarie 2021. Survivor România este varianta românească a Survivor Turkey, formatul turc derivat din celebrul reality show Survivor. Iată cât durează Survivor 2021.

Primul sezon al versiunii românești a emisiunii Survivor, a fost lansat în urmă cu un an, pe data de 18 ianuarie 2020, tot la Kanal D. și s-a încheiat pe data de 30 mai 2020. Acesta l-a avut ca prezentator pe Dan Cruceru.

Sezonul a fost câștigat de cântăreața Elena Ionescu. Aceasta a încasat Marele Trofeu, dat și premiul în valoare de 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor. Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască.

Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, după cum declara Elena Ionescu, după Marea Finală Survivor sezon 1, potrivit wowbiz.ro.