Cât durează, de fapt, imunitatea vaccinului anti-covid. Alexandru Rafila a lămurit tot

Alexandru Rafila a vorbit despre durata de imunitate pe care o oferă vaccinul anti-covid-19. În plus, el a declarat că abia în luna octombrie România va ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate.

Alexandru Rafila a spus că imunitatea oferită de vaccineste de cel puțin un an, nu șase luni așa cum cum se vehicula.

El a declarat că imunitatea obținută după vaccin este diferită și se menține vreme de un an, însă totul depinde de imunitatea individuală, dar și de tipul de vaccin.

„Eficacitatea vaccinului o să fie de cel puțin un an de zile, nu de șase luni. În ce am citit eu nu se făcea referire la jumătate de an. Imunitatea obținută după vaccin e diferită, merge spre un an. Depinde mult de fiecare vaccin și de imunitatea individuală.

Eu cred că imunitatea la marea majoritate a celor vaccinați va avea o valabilitate de cel puțin 12 luni”, a declarat Rafila la RomaniaTv.