Cât de sănătoși sunt cartofii congelați. Ce spune nutriționistul Mihaela Bilic

Cartofii sunt o excelentă sursă de potasiu, magneziu și vitamina B6, și întotdeauna sunt disponibili în comparație cu alte legume. Desigur, dacă îi prăjești, toate aceste beneficii vor dispărea în mulțimea de calorii și grăsimi. Dar cât de sănătoși sunt cartofii congelați pe care îi pui la air fryer sau la cuptor? Aceștia nu sunt în prăjiți în baie de ulei, însă te-ai uitat vreodată pe ambalaj să vezi ce conțin?

Mitul conform căruia cartofii sunt de evitat nu este adevărat. Ca orice alt aliment, ar trebui să ne gândim mai degrabă la felul în care îl consumăm și cantitatea, mai mult decât la produs în sine.

Cartofii sunt o garnitură excelentă dacă îi fierbi, îi pui la cuptor sau îi „prăjești” la air fryer. Totul este despre felul în care tratezi termic cartoful.

Această legume este foarte sățioasă și foarte consumată în perioada postului. Nutriționistul Mihaela Bilic spune că această legumă nu dă aciditate și este una „prietenoasă”.

„La cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric. Cartoful proaspăt crud are, apă, amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C.

Vitamina C, în momentul în care am tratat-o termic, se distruge ușor. Nu putem să spunem că este o sursă de vitamina C. Cartoful nu are niciun strop de amidon, spre deosebire de produsele cerealiere, făinoasele clasice care au gluten. În cartof avem doar apă cu amidon.

Ține de foame. Este important mai ales pentru cei care muncesc fizic, pentru copii. Este o legumă consistentă, o legumă prietenoasă. Nu dă aciditate. Foarte multe persoane, mai ales în perioada postului, când mănâncă multe legume, au un disconfort digestiv. Ei bine, cartoful neutralizează. Este ca un fel de tampon. În orice mâncare am pune cartof, el echilibrează lucrurile.

Pe de altă parte, același tampon pentru aciditate este un burete pentru grăsime. În momentul în care îl punem în contact cu grăsimea, cartoful absoarbe grăsimea ca un burete.