Pandemia de coronavirus a speriat foarte mulți oameni, iar vedetele de la noi se află și ele prin cei ce s-au ferit cât de mult se poate de virusul nemilos. Mitică Popescu, cunoscutul prezentator de la emisiunea ‘D’ale lui Mitică’ a luat o decizie drastică pentru a se asigura că nu se confruntă cu unele probleme de sănătate.

Mitică Popescu este plin de energie și voie bună la vârsta de 84 de ani, dar acesta s-a speriat în momentul în care a văzut ce amploare a luat pandemia de coronavirus. Cunoscutul prezentator de televiziune de la TVR 2 a decis să se izoleze în casă pentru a se proteja. Acesta nu a mai ieșit nici la cumpărături pentru a nu se pune în pericol, iar alcool nu mai consumă de ani de zile.

”Eu am stat în casă luni de zile, ca să mă protejez. O perioadă, cumpărăturile mi le făcea altcineva, mi le lăsa la ușă. Foarte rar ieșeam și eu din casă, strict necesar, mai mult la doctor și la magazine, când aveam nevoie de ceva. Am respectat restricțiile, am purtat mască. În rest, eu nu mai beau de mulți ani, dar îmi face plăcere să ies la aer curat, la terase, sau în alte locuri, cu prietenii mei, la un pahar de bere fără alcool, de vorbă.”, a declarat Mitică Popescu în exclusivitate pentru Impact.