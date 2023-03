Cât de mult a slăbit Oana Mizil după despărțirea de Marian Vanghelie. S-a transformat total

După ce a pus punct relației cu fostul primar, bruneta a trecut printr-o transformare uluitoare. Cât de mult a slăbit Oana Mizil după despărțirea de Marian Vanghelie.

Cu toate că a avut mereu o siluetă de admirat, ca trasă prin inel, problemele pe care fostul său partener le-a avut cu legea au avut un impact uriaș asupra sa.

Oana Mizil își amintește și acum groaza pe care a trăit-o în momentul în care mascații au intrat peste ei în casă. A ajuns la spital, a urmat timp de trei săptămâni un tratament care nu a ajutat-o.

Din pricina stresului, s-a îngrășat 15 kilograme.

Mi s-a oprit lactația și am ajuns la 2 noaptea la spital cu urticarie cronica acută. 3 săptămâni am stat pe tratament cu cortizon, branulă, Medrol. Problemele nu au trecut, m-am îngrășat 15 kg din cauza stresului. Am sunat la spital la Viena, am facut analize, problema mea nu a trecut” , a povestit Oana Mizil, pentru Click! .

Pentru că simțea că pierduse lupta cu greutatea în plus pe care o acumulase, a decis să apeleze la un specialist. Urmând sfaturile unui medic specializat în diabet și boli nutriționale, a reușit să slăbească nu mai puțin de 24 de kilograme în doar patru luni.

„Anul trecut am luat decizia că trebuie să fac ceva și am fost la un medic foarte bun, specializat în diabet și boli nutriționale, am stat de vorbă mult cu ea, i-am spus tot ce am încercat ca și diete și am luat decizia să merg pe altă soluție și am slăbit 24 de kg în patru luni de zile, m-am și liniștit cu stresul acesta cotidian, am început dieta în septembrie când aveam 77 de kg mă simțeam oribil pentru că aveam grăsime viscerală extrem de multă și nu mai puteam să fac nici sport.

Înainte făceam o tură de Herăstrău în 30 de minute. Dintr-o dată nu mai puteam să alerg, eram obosită, hainele nu-mi mai veneau, nu aveam stare să îmi cumpăr nimic”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.