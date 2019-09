A pierdut sarcina de curând! Vedeta trăiește un adevărat coșmar. „Vă rog să-mi respectați intimitatea!”

O vedetă de la noi trece acum prin clipe de coșmar. Aceasta a pierdut sarcina aproape de termen. Femeia și-a anunțat chiar ea fanii din online despre teribilul eveniment, astfel să spulbere toate zvonurile care urmau să vină. Despre ce persoană publică este vorba? Mesajul ei este de-a dreptul emoționant.

Viața a pus-o destul de mult la încercare pe Larisa Drăgulescu. Acesta a avut o căsnicie tumultoasă cu renumitul sportiv Marian Drăgulescu, de care s-a despărțit cu mare scandal. Din fericire, a reușit ca, după ce au ales să meargă pe căi diferite, să-și găsească iubirea vieții, spunea aceasta. Vestea că este însărcinată și că va deveni pentru a treia oară mămică i-a adus un semn că după anii de chin pe care i-a dus alături de sportiv lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Din păcate, aceasta a primit o nouă lovitură. Ea a anunțat recent că a pierdut a treia sarcină. Larisa Drăgulescu a găsit puterea pentru a împărtăși cu prietenii virtuali tagicul eveniment din familia sa, rugând apropiații să îi respecte decizia de a nu comenta mai multe pe această temă.

„Astăzi 13 Septembrie 2019 și cu luna plină pe cer, am pierdut sarcina și totodată și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți că ți-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog să nu îmi puneți întrebări mai departe și să îmi respectați intimitatea.Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată nedorind să las false impresii. Mulțumesc”

