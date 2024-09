Cât de mare e pensia lui Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR are venituri colosale în urma recalculărilor

Mulți români se întreabă cât de mare e pensia lui Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR este unul dintre cei mai bine plătiți pensionari români, după cum veți vedea în rândurile de mai jos, de unde veți afla veniturile declarate, dar și afacerile în care este implicat acesta.

Cât de mare e pensia lui Mugur Isărescu

Așadar, Mugur Isărescu este unul dintre cei mai bogați pensionari din România. Și în plus de asta, primește și salariul de la Banca Națională a României, care nu este deloc mic. În vârstă de 74 de ani, Mugur Isărescu s-a pensionat în vara anului 2014, la 65 de ani, dar a început să încaseze pensia după 3 ani de la depunerea dosarului, respectiv din septembrie 2017.

Ca pensionar, Mugur Isărescu se num,ără printre românii norocoși. Pensia guvernatorului BNR a cunoscut o creștere considerabilă în ultimul an datorită recalculărilor și indexărilor operate de Casa de Pensii. Venitul din pensie a crescut pentru Isărescu cu 35% față de anul 2022, ajungând la un total de 322.097 lei în 2023, conform declarației de avere publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI). În anul precedent, guvernatorul BNR a încasat 237.612 lei din pensie. Această creștere substanțială a fost rezultatul mai multor indexări și recalculări anuale efectuate de Casa de Pensii.

Investiții serioase în titluri de stat

La 1 aprilie 2023, Casa de Pensii a anunțat o indexare a pensiilor și a anumitor prestații sociale cu un coeficient de 15%. Ulterior, la 1 aprilie 2024, guvernul a decis o nouă indexare de 6%. De asemenea, rata inflației, care în 2022 a fost de 13,8%, a contribuit la calcularea coeficientului de indexare a pensiilor.

Pe lângă pensie, guvernatorulș BNR deține investiții și depozite bancare semnificative. În 2023, Isărescu a avut venituri totale de 1,08 milioane de lei, ceea ce se traduce în aproximativ 90.000 de lei lunar. Aceste venituri includ pensia și alte surse, precum investițiile în titluri de stat și depozitele bancare. În declarația sa de avere, guvernatorul BNR a menționat investiții de 647.000 de lei în 6.000 de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, precum și depozite bancare de 600.000 de lei și 140.000 de lei la BCR și 450.000 de lei la UniCredit.

În 2022, veniturile anuale ale lui Mugur Isărescu au fost de 1,02 milioane de lei, iar pensia sa s-a ridicat la 237.600 de lei. Tot în acel an, el deținea investiții de 1,7 milioane de lei în 16.000 de titluri de stat.

Creșterea pensiei lui Mugur Isărescu este un exemplu al impactului pozitiv pe care recalculările și indexările operate de Casa de Pensii îl pot avea asupra veniturilor pensionarilor. Cu toate acestea, veniturile sale substanțiale sunt completate de investiții și alte surse, reflectând o situație financiară de invidiat.