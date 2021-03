Cât de greu i-a fost Oanei Roman în relația cu Petre Roman. Ce s-a întâmplat în copilărie

Oana Roman a povestit în mai multe rânduri că a suferit de depresie în adolescență, din cauza schimbărilor drastice care au avut loc în viața familiei Roman, odată ce tatăl Petre Roman a preluarea mandatul de premier. „Pentru o lungă perioadă, grija și atenția părinților mei pentru mine s-a încheiat, iar prioritatea numărul unu pentru el a fost strict guvernarea, iar a mamei a fost să-l susțină în acest demers”, spunea vedeta. „Eu nu am mai contat”, sublinia aceasta. Înstrăinarea fostului premier de fiica sa a continuat și după ce traiectoria pe care a pășit în cariera politică i s-a sfârșit.

Oana Roman, detalii despre relația defectuoasă cu tatăl Petre Roman

Într-un interviu acordat lui Mihai Morar, Oana Roman a vorbit despre cea mai mare durere pe care a trăit-o în copilărie, atunci când tatăl său s-a înstrăinat de ea. Aceasta a povestit că după 1989, odată cu Revoluția, lucrurile s-au schimbat.

„Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar în adâncul sufletului meu tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment. Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai achimbat niciodată nimic.

El nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă. Singura modalitate prin care eu am reușit să mă vindec a fost să merg să-mi iau un câine. Am zis că dacă nu sunteți voi, să am și eu un suflet lângă mine”, a povestit Oana Roman.

A fost în pragul depresiei la 13 ani

Noua viață pe care părinții ei o începuseră, implicit și ea, i-a dat lumea peste cap. Treptat, a început să se simtă un copil nefericit, dorind afecțiune și atenție.

„M-a afectat, pentru că m-a aruncat într-o depresie profundă, acută și gravă, de niște proporții greu de imaginat. La 13 ani jumătate nu înțelegi ce trebuie să faci cu o depresie acută. Greu am înțeles. Eu îmi doream să se termine, să ne întoarcem înapoi, să se întâmple ca și cum nu ar fi fost.

Acesta era gândul meu zi de zi, eu nu voiam să fiu acolo. În casă nu vorbea nimeni cu mine, tata nu a venit acasă vreo două luni, al a dormit la Guvern, venea poate jumătate de zi sau o noapte. Mama stătea mult cu el la Guvern, prioritatea lor din acel moment a fost să salveze țara. Mama se ocupa de partea socială, ei erau ocupați”, a completat vedeta.