Cât de frumoasă e fiica lui Cătălin Crișan. La 24 de ani, Daria frânge inimile tuturor băieților

Cătălin Crișan are de ce să fie mândru. Artistul are doi copii din căsnicia cu Lucia Bubulac și încă o fiică din a doua căsătorie, cu Alina Cupșan. Fiica sa cea mare, Daria, îi calcă pe urme și a ales o carieră tot în lumea artistică. Tânăra a fost înzestrată de natură și cu trăsături care îi fac pe băieți să întoarcă privirile după ea.

Daria, fiica artistului și a Luciei Bubulac, își face debutul pe micile ecrane. Tânăra, care începuse să studieze medicina, și-a dat seama că actoria este adevărata ei chemare și a renunțat la UMF pentru UNATC. Daria are multe proiecte în derulare, printre care spectacole, musicaluri, dar și filmări pentru un serial de la Pro TV.

Tânăra actriță joacă în producția ”Altetico Textila”, dar este pasionată și de muziucă și a lansat o melodie împreună cu fratele ei, în trecut. Daria a povestit recent cum a decis să renunțe la medicină pentru a-și urma chemarea artistică.

”Deşi arta îmi curge prin vene, am ales, din varii motive, să urmez pentru o perioadă studiile Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Carol Davila Bucureşti. Însă, atunci când sufletul îţi urlă să pui piciorul în prag şi să faci ceea ce îţi doreşti cu adevărat, e greu să te abaţi de la drumul ce îţi este predestinat. Astfel, am renunţat la Medicină pentru a fi ceea ce m-am născut să fiu: artist. Vara trecută, am terminat Actoria la UNATC I.L. Caragiale Bucureşti, iar de atunci îmi trăiesc viaţa pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Legat de părinţii mei, ştiu şi simt că fericirea mea este şi fericirea lor”, a spus Daria Crișan, pentru Click!