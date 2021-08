Cât de eficientă este, de fapt, vaccinarea anti-covid. Valeriu Gheorghiță a prezentat raportul oficial

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea anti-Sars-Cov2, și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și vicepreședinte al CNCAV, au avut azi o conferință de presă, prezentând un studiu al efecienței vaccinului anti-Covid.

Potrivit datelor prezentate de Valeriu Gheorghiță, vaccinarea cu schema completă, adică ambele doze, la vaccinurile care necesită și rapel, scade de zece ori riscul infectării cu coronavirus, de 12 ori riscul de spitalizare şi internare la ATI şi de 14 ori riscul de deces în urma infectării cu noul coronavirus.

„Unul dintre obiectivele importante este acela al eficientei, iar acum suntem pregatiti sa oferim date privind eficienta. Vom prezenta date referitoare la valul 3, de la inceputul lui februartie, pana la sfarsitul lunii mai.

Foarte probabil in următoarea perioada va creste numarul infectarilor cu varianta Delta. Vaccinarea este foarte simpla, venim cu echipe mobile in mediul rural, se vaccineaza la medicul de familie, cred ca datele prezentate sunt concludente, ramane doar sa ne vaccinam in numar cat mai mare.”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.