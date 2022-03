Cât de disperat a fost Cătălin Zmărăndescu să mănânce la Survivor România 2022. Ce le-a făcut unor păsări în safari

Cătălin Zmărăndescu a venit cu noi detalii despre experiența din Republica Dominicană. Celebrul luptător a ajuns într-un punct extrem în timpul competiției. Fanii show-ului sportiv au rămas fără cuvinte când au auzit ce a ajuns să facă pentru mâncare. Ce le-a făcut unor păsări? ,, Am încercat să mâncăm crabi de cocos, viermi din scoarța de copac. Mi s-a întors stomacul pe dos!”, a subliniat bărbatul.

Cătălin Zmărăndescu a fost recent eliminat de la Survivor România 2022. Celebrul luptător a oferit noi detalii despre experiența grea de care a avut parte în Republica Dominicană.

Fostul concurent din show-ul sportiv a revenit acasă, iar acum se bucură din nou de iubirea celor dragi. Faimosul a împărtășit cu câțiva curioși amănunte picante din tabăra lui.

Este deja cunoscut faptul că majoritatea concurenților se plâng în special de lipsa hranei de care au parte doar atunci când câștigă. Echipa roșie a pierdut pe bandă rulantă, astfel a fost nevoită să se descurce cu foarte puțin.

Câțiva dintre ei au devenit inventivi și au încercat să găsească orice pentru a-și umple stomacul. Mai exact, Zmărăndescu a povestit că a încercat alături de câțiva coechipieri să mănânce crabi de cocos sau viermi de scoarță de copac.

,, Am încercat să mâncăm crabi de cocos, viermi din scoarța de copac. Mi s-a întors stomacul pe dos! Într-o zi când veneam de la jocuri am văzut o coajă de pâine pe jos și am luat-o”, a detaliat bărbatul.

De asemenea, cel din urmă a precizat că a văzut într-o deplasarea o coajă de pâinea pe jos. În timpul trecerii de la teren până în tabără, el a reușit să atace câteva păsări și să ia pâinea văzută fără ca echipa să își dea seama.

,,Erau toți cu ochii pe noi să nu luăm ceva de mâncare, producția era foarte strictă. I-am lăsat pe toți să coboare și am sărit la păsări și am luat coaja de pâine și am mâncat-o”, a povestit Cătălin Zmărăndescu în emisiunea ,,La Măruță”.

„În seara aceasta mă răsfăț cu pizza, fraților! O pizza la care am visat de două luni. (..) N-am mâncat de atâta timp. Renunț și la furculiță. Am înghițit-o exact ca un curcan, nemestecată. Vă dați seama ce poftă am de pizza?!”, a zis Cătălin Zmărăndescu în filmulețul publicat pe una dintre rețelele de socializare, când încă se afla în Republica Dominicană.