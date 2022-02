Adevărul despre mâncarea pe care o consumă concurenții de la Survivor 2022. Nu are cum să fie mai sinceră de atât

Survivor România este, fără îndoială, cea mai dură competiție televizată din lume, iar emisiunea ține milioane de români cu sufletul la gură, de fiecare dată când apare pe micile ecrane. Condițiile grele de supraviețuire și lipsa hranei îi ambiționează pe Războinici și Faimoși să dea totul pe teren. Ce mănâncă, de fapt, concurenții din jungla dominicană.

Au fost 12, au rămas 9. Faimoșii de la Survivor România nu se așteptau ca, în cadrul competiției, condițiile de supraviețuire să fie atât de drastice.

În concursul ce se desfășoară în Republica Dominicană, concurenții se luptă aprig cu foamea, oboseala, căldura excesivă, umiditatea, insectele enervante precum și condițiile nefaste de odihnă și traseele obositoare.

Unul dintre lucrurile cele mai dificile este lipsa hranei de acasă, cea cu care vedetele s-au obișnuit de-o viață. După 3 săptămâni de competiție, Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor România 2022, după ce nu a întrunit suficiente voturi din partea publicului, pentru a rămâne în competiție.

Andreea Tonciu a povestit, recent, ce i s-a părut cel mai greu la Survivor România 2022, într-un interviu acordat publicației Click!. Fosta asistentă TV a mărturisit că a slăbit câteva kilograme din cauza faptului că s-a luptat cu foamea în jungla dominicană.

„A fost cea mai grea experiență pe care am avut-o până la acest moment în viața mea. Tot ceea ce ați văzut și vedeți pe TV este real, iar asta este incredibil. De la lipsa hranei la dormitul pe insulă, de la jocurile dificile la momentele când aveam discuții interminabile între noi, le-am trăit pe toate.

Și am rămas aceeași Andreea care nu a tăcut când a avut ceva de spus sau care a știut să spună atunci când nu a mai putut. Am slăbit deoarece nu am avut mai nimic de mâncare, știți că nu a fost o perioadă ușoară pentru Faimoși. Dar mai departe de kilogramele în minus, experiența asta m-a învățat foarte multe despre mine.”, a declarat Andreea Tonciu, exclusiv pentru click.ro.