Cât de des trebuie să speli prosoapele, de fapt. Greșeala pe care o fac toate gospodinele fără să-și dea seama

Te-ai întrebat vreodată cât de des trebuie să speli prosoapele de baie? Este foarte important să ținem cont de sfaturile specialiștilor și să respectăm igiena. Unele gospodine fac o greșeală extrem de mare fără să își dea seama, iată cum ar trebui să procedezi.

După câte spălări trebuie să speli prosoapele

Conform unei noi cercetări realizate de experții de la Showers to You, peste un milion de persoane din Marea Britanie spală prosoapele de baie doar o dată pe an, în ciuda faptului că prosoapele proaspăt spălate conțin deja 190.000 de bacterii.

Această cifră crește la 17 milioane după doar o zi de utilizare și ajunge la 94 de milioane după o săptămână.

Conform ghidului, este recomandat să spălați prosoapele după trei utilizări, dar conform cercetării realizate de Showers to You, 3% dintre rezidenții din Marea Britanie, adică aproape două milioane de persoane, spală prosoapele de baie doar o dată pe an.

Studiul a mai dezvăluit că aproximativ unul din zece locuitori din Marea Britanie (8%), ceea ce înseamnă peste 4 milioane de oameni, își spală prosoapele de baie doar de două ori pe an.

Potrivit Health Line, aceste obiecte ar trebui spălate în mod regulat, cu mare atenție.

„Prosoapele absorb multă apă și rămân umede ore în șir, ceea ce este terenul de reproducere perfect pentru microbii nedoriți. De aceea prosoapele ar trebui spălate la fiecare trei utilizări”, spun specialiștii.

În funcție de utilizare, este recomandat să spălați prosoapele la fiecare 2-3 utilizări. Dacă sunt folosite pentru activități intense sau pentru a vă șterge pe mâini după activități în aer liber, ar putea fi necesar să le spălați și mai des.

Cum se spală corect prosoapele

Prosoapele sunt elemente esențiale în rutina noastră zilnică de igienă și îngrijire personală, dar știați că, dacă nu sunt spălate corect, ele pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor? Spălarea prosoapelor în mod regulat și corect este crucială pentru menținerea igienei.

Apa caldă, cu o temperatură de cel puțin 60°C, este cea mai eficientă în distrugerea bacteriilor și a microbilor. Folosiți un detergent de calitate, preferabil unul cu proprietăți antibacteriene sau dezinfectante.

După ce prosoapele au fost spălate, asigurați-vă că le uscați complet. Bacteriile se dezvoltă în medii umede, așa că păstrați prosoapele într-un loc bine aerisit și asigurați-vă că se usucă complet între utilizări.

Prosoapele de baie, față și mâini ar trebui să fie păstrate separat pentru a preveni răspândirea bacteriilor de la prosoapele de mâini, care pot fi mai contaminate.

Nu împărțiți prosoapele cu alte persoane, în special în cazul în care cineva are o infecție sau o afecțiune cutanată, pentru a preveni transmiterea bacteriilor.