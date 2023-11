Cât de des ar trebui să-ți speli blugii, de fapt. Trucul pentru a nu-i strica, sfaturile specialiştilor

Un element nelipsit din garderobă, dar pe care puțini știu cum să îl îngrijească în mod corect. Află, din rândurile de mai jos, cât de des ar trebui să-ți speli blugii, de fapt. Un singur truc este secretul ce îți permite să îi porți o perioadă lungă. Care sunt sfaturile specialiștilor.

În ultimele decenii, au devenit un element ce nu poate lipsi din garderoba noastră. Există câte o culoare și o croială pentru fiecare siluetă, însă, în ciuda popularității de care se bucură, nu primesc îngrijirea de care au nevoie.

Dacă vrei să te bucuri o perioadă cât mai lungă de timp de perechea de blugi preferată, va trebui să ții cont de câteva sfaturi. Recomandările făcute de un reprezentant al celui mai mare producător de blugi au stârnit controverse.

Acesta susține că acești pantaloni nu ar trebui puși niciodată în mașina de spălat rufe, pentru a preveni deteriorarea lor, și că ar trebui să aplicăm soluții de curățare doar pe zonele pe care apar pete, dacă este cazul.

„Adevărații iubitori de denim vă vor spune să nu vă puneți niciodată blugii într-o mașină de spălat. Deci asta fac și eu. Dacă îi pătez cu curry, îi voi curăța. Dacă am fost afară și am transpirat în ei sau am lucrat în grădină, îi voi spăla în cadă sau în duș”, a explicat Charles Bergh, potrivit CNBC.