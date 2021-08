Cât de bine arată Adela Popescu în costum de baie. A născut acum o lună al treilea copil

Adela Popescu arată fantastic după ce a născut și al treilea copil. Aceasta și-a strâns al treilea băiețel în brațe în urmă cu o lună, iar acum se bucură și de un trup spectaculos pentru care multe mămici au felicitat-o. Cum arată actrița în costum de baie?

Adela Popescu arată impecabil în costum de baie după cele trei sarcini. Prezentatoarea de televiziune se bucură acum de o ieșire în formula de 5. Familia Vâlcan a ajuns la mare, iar Ade s-a trezit că și-a făcut apariția în vacanța lor micuță fără costum de baie.

Actrița își dorea enorm să ajungă la valurile mării, așa că soțul ei a făcut posibil totul. Mai mult decât atât, proaspăta mămică a fost atât de bucuroasă încât a împărtășit fiecare detaliu cu internauții.

Vedeta s-a recuperat rapid și arată deosebit în costumul de baie dintr-o piesă pe care l-a achiziționat chiar partenerul său dintr-un magazin din apropierea cazării lor: Ăsta e costumul. Hai că s-a descurcat”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginii.

„Ne-am făcut curaj că nu se mai putea şi am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian şi utilitatea dovedită a aerosolilor. ? De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebeluşul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus faţă de ce s-ar putea întâmpla şi acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare ? Soţul a zis că are logică, aşa că a fost de acord. Drept mulţumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”

Adela Popescu (Sursa: instagram.com)