Cât costă un loc de parcare în 2021, de fapt. Cât va crește taxa în acest an

Criza parcărilor din București, și autoturismele parcate pe carosabil, determină primarii să ceară mărirea taxelor de parcare. Până în 2020, taxa era undeva la 1.000 lei pe an. Acum primarii cer o majorare cu până la 600 de lei. Banii, spun primarii de sector, ar ajuta la construirea de noi parcări în București, prin colectarea sumelor la bugetele locale. Decizia va scumpii taxa pentru un loc de parcare în 2021, și posibil să ajute la intrastructura necesară fiecărui sector.

Criza locurilor de parcare în București este una deja cunoscută. Nunmărul tot mai mare de autoturisme, multe dintre ele parcate ilegal, crează o adevărată problemă pentru primarii de sector. Dacă întrecut au existat reglementări care permiteau primăriilor de sector să ridice mașinile parcate ilegal, acum nu se mai poate. Și-atunci, singura formă de reglementare a acestor probleme o reprezintă mărirea taxelor.

Astfel, conform cererii primarilor de sector, un loc de parcare în 2021 ar trebui să crească cu cel puțin 600 de lei, pentru a putea acoperii cheluielile cu construirea de noi parcări. În urma unei hotărâri a Consiliului General al Capitalei, de anul trecut, taxa pentru un loc de parcare în 2021, va fi după cum urmează:

Singurul sector din capitală unde se aplică noile reglementări, dar cu aunmite amendamente, este Sectorul 3:

Cel mai scump loc a ajuns in jur de 4000 de lei pe an, la o licitație din 2018. Multe sunt în jur de 1000 de lei”, au transmis reprezentanții instituției.

Un alt sector unde se aplică taxe pentru un loc de parcare în 2021, este sectorul 4, aici fiind taxate sub formă de abonament, după cum urmează:

Problemele cronice de trafic ale Bucureștiului îl fac cel mai aglomerat oraș din Europa. Lipsa locurilor de parcare face ca drumurile principale să se sufoce cu mașinile parcate, ceea ce face ca tranzitul să fie și mai greu.

Aceasta înseamnă că, în medie, bucureștenii petrec 57 de minute în fiecare zi prinși în blocaje. De-a lungul unui an, acest lucru se ridică la echivalentul a nouă zile petrecute în trafic.

„Există consens între primarii de sectoare pentru a cere Consiliului General al Municipiului București să aducă la un nivel sustenabil nivelul de taxare pentru parcările de reședință. Acest lucru trebuie facut anul acesta, cu aplicabilitate de anul viitor, altfel nu are rost.

Asta ca sa putem construi parcări in timp util. In ceea ce mă privește, cred că acești bani ar trebui să meargă in conturi cu dedicație specială, putând fi exclusiv folosiți pentru amenjarea și construirea de parcări”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.