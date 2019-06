Cât costă un credit la Banca Transilvania și ce dobânzi se aplică. Iată cum îți calculezi rata

S-a indicat creșterea volumului creditelor neguvernamentale noi cu 13% pe lună, în luna decembrie, la 6,8 miliarde de Ron. Cât costă un credit la Banca Transilvania și cum să-ți calculezi rata?

Ce dobânzi se aplică pentru creditul la Banca Transilvania

Volumul creditelor neguvernamentale a crescut cu 13% luna de lună, la 6.8 miliarde de Ron. Evoluția a fost determinată de mărirea creditului nou acordat companiilor. Ritmul lunar pentru acesta a fost de 34%, la 4.5 miliarde de Ron. În comparația cu luna decembrie a anului 2014, volumul creditelor noi s-a majorat cu 45%, populația și componentele companii urcând cu 44%-45%.

Iese în evidență creșterea componenței persoanei fizice cu 52% an de an, la 28,1 miliarde de Ron. În acest context, în cadrul dinamicii de față, creditul acordat pentru locuințe are 58% an de an, la 10.1 mliarde de Ron. Poți calcula ratele creditului de la Banca Transilvania AICI.

Tipuri de credite și dobânzile lor

Credit nevoi personale

Dacă la moment câștigi veniturile într-un cont din cadrul Banca Transilvania, pentru un credit în valoare de 20.000 de lei, cu o dobândă fixă pe toată perioada de acreditare, plătești rata lunară de 410,23 de lei. Durata pe care se extinde creditul este de 5 ani și are în total 60 de rate.

Credit nevoie personale verde cu 7% dobândă

-Câteva detalii despre acest împrumut:

-Moneda: lei

-Dobanda: fixă pe întreaga perioadă de creditare

-Perioada de creditare: maxim 5 ani

-Suma maximă: 100.000 lei

Prima casă

Comisionul evaluării imobilului este de 450 de lei pentru apartament/700 de lei pentru casă, vilă, teren și construcții. Taxa de gestiune lunară a contului este de 0 lei, la fel ca și comisionul de rambursare anticipată.

Formula de calcul:

Formula de calcul generală este următoarea: Dobanda = Sold împrumut x rata dobânzii x Durata/Numârul de zile al anului

Dacă împrumutul se ramburseaza în rate lunare, atunci: