Cât costă tricoul lui Klaus Iohannis cu care a adunat gunoaie ieri. Românii mănâncă o lună de banii aceștia

Klaus Iohannis a participat ieri la o acțiune de strângere a gunoaielor marca ”Let’s Do It, Romania!”, în apropierea localității Dărăști, județul Ilfov.

Klaus Iohannis a avut un look lejer, în concordanță cu activitatea pe care a desfășurat-o. Din ținuta pe care a purtat-o se remarcă însă tricoul de brand, care costă 500 de lei, sumă deloc de neglijat pentru o piesă vestimentară simplă precum un tricou.

Klaus Iohannis a strâns gunoaiele și a vorbit despre grija pe care orice cetățean trebuie să o acorde naturii.

De asemenea, el a criticat autoritățile locale că nu se implică îndeajuns în protejarea naturii și atras atenția că natura nu este o groapă de gunoi.

Klaus Iohannis a mai susținut că activitatea campaniei ”Let’s Do It, Romania!” este un exemplu de urmat.

”Mulți, mai ales tineri, sunt alături de noi, înțeleg nevoia de astfel de acțiuni. Însă încurajez autoritățile locale să fie și ele alături de noi. Depinde foarte mult de primari și de consilierii locali să organizeze acțiuni de colectare a gunoaielor. Depinde foarte mult de dascăli să facă muncă de conștientizare în școală, ca tinerii să înțeleagă că locul gunoaielor și a deșeurilor nu este în natură, ci acolo unde ele se colectează. Sigur, aceste centre trebuie organizate iarăși de autorități. Este un circuit pe care trebuie să-l avem și noi în România. Este momentul pentru acțiuni decisive și pentru a încuraja astfel de acțiuni, pentru a proteja, pentru a curăța mediul, pentru asta am venit astăzi aici, împreună cu voluntarii „Let’s Do It, Romania!”.So, let’s do it! Adică la treabă!”, a conchis Klaus Iohannis.