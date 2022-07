Cât costă taxele de acces pe plaja Vadu și Corbu. Care sunt tarifele și cum poți face plata

Cât costă taxele de acces pe plaja Vadu și Corbu? Cele două sunt foarte căutate de turiști în perioada verii, fiind un loc unde se pot relaxa, iar prețurile sunt mici, în comparație cu cele din Mamaia sau alte stațiuni din Constanța. Iată tot ce trebuie să știi.

Cât costă taxele de acces pe plaja Vadu și Corbu?

Potrivit Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, plata permiselor de acces se poate face și prin SMS. Turiștii care vor să ajungă pe plaja Vadu sau Corbu vor trebui să achite 6 lei pe zi de persoană și 12 lei pentru autoturism.

Metoda de plată prin SMS completează celelalte opțiuni de plată, adică aplicația online de eliberare a permiselor, automatele de eliberare a permiselor amplasate la sediul instituției ARBDD din Tulcea, în localitățile Vadu, Corbu și Murighiol, dar și Centrele de Vizitare și Educație Ecologică din Sulina, Chilia Veche și Crișan.

Ce trebuie să scrieți în SMS atunci când achitați taxa

Pentru a face plata permiselor, va trebui să trimiteți SMS la numărul 7494 cu următoarele variante de text:

pentru permise acces turist 1 zi – TUR1 urmat de Nume si Prenume (Ex: TUR1POPESCU ION)

pentru permise acces turist 7 zile – TUR7 urmat de Nume si Prenume

pentru permise acces turist 1 an – TURAN urmat de Nume si Prenume

pentru permise acces auto 1 zi – AUTO1 urmat de Nr. înmatriculare autovehicul (Ex: AUTO1TL01ABC)

pentru permise acces auto 1 an – AUTOAN urmat de Nr. înmatriculare autovehicul

pentru permise acces ambarcațiune 7 zile – AMB7 urmat de date identificare ambarcațiune (tip barca, nr. înmatriculare sau nume barca) (Ex: AMB7Barca laguna, AMB7002547, AMB7Marina)

pentru permise acces ambarcațiune 1 an – AMBAN urmat de date identificare ambarcațiune (tip barca, nr. înmatriculare sau nume barca).

În cel mai scurt timp, veți primi un cod de confirmare și detalii despre permisul solicitat. De asemenea, pentru verificare este obligatoriu să aveți telefonul funcțional și să păstrați mesajul primit, astfel încât să poată fi verificat.

Tarife acces pe plaja Vadu și Corbu

Tariful pentru SMS este diferit în funcție de operatorul de telefonie mobilă și de cursul valutar BNR la data emiterii facturii telefonice către utilizator. Costurile totale pentru permisele de acces sunt următoarele:

TUR1

-1.05 Euro + TVA

-6.04 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD turist 1 zi

TUR7

-3.15 Euro + TVA

-18.14 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD turist 1 săptămână

TURAN

-6.30 Euro + TVA

-36.26 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD an

AUTO1

-2.10 Euro + TVA

-12.10 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD 1 zi

AUTOAN

-20.30 Euro + TVA

-116,91 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD an (disponibil in rețelele Vodafone si Orange)

AMB7

-4.20 Euro + TVA

-24.19 lei* (TVA inclus)

-Pentru acces in RBDD 1 săptămână

AMBAN

-20.30 Euro + TVA

Condițiile de pe plajele Vadu și Corbu

Înainte de a pleca la drum, ar trebui să știți că nisipul de pe plajele Vadu și Corbu este asemănător cu cel de pe plaja din Mamaia. De asemenea, intrarea în mare este destul de lină, nu vei da de apă adâncă imediat. Odată ajuns, poți înota alături de peștișori mici. Cu toate acestea, aveți mare grijă la vipere.

Pe plaja din Corbu se ajunge foarte ușor cu mașina sau cu bicicleta și ajungi mai repede dacă vii dinspre Năvodari. Parcările sunt cu plată, desigur, iar în weekend este foarte aglomerat. Acestea se află la circa 50 de metri de plajă.

Se poate pescui, însă pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, practicarea pescuitului recreativ sau sportiv în habitatele piscicole naturale se face doar în baza permisului de pescuit emis în acest scop de către ARBDD.

În Corbu există unități de cazare la căsuțe de vacanță sau puteți campa cu cortul. Există și varianta de a te caza în satul Corbu, însă va trebui să mergi câteva minute cu mașina pentru a ajunge la plajă.