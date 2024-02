Cât costă şcoala privată la care Gabriela Cristea şi Tavi Clonda o duc pe Victoria. Românii de rând nu şi-ar permite niciodată aşa ceva

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi au o familie frumoasă, două fiice minunate, de care au mare grijă. Se asigură că primesc mereu ce este mai bun și la fel au făcut și în cazul educației. Cât costă şcoala privată la care cei doi o duc pe Victoria.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o familie minunată, se înțeleg de minune și fiicele lor le fac viața mai frumoasă pe zi ce trece/ Și-au dorit mult să devină părinți, au luptat pentru a-și îndeplini visul și acum se bucură din plin de micuțele lor, cărora le oferă tot ce e mai bun.

Cei doi au optat pentru o școală privată în cazul fiicei lor mai mare, Victoria, în vârstă de 6 ani. Cuplul investește lunar o sumă semnificativă în educația micuței lor și se declară mulțumiți de alegerea făcută. Mai mult decât atât, cei doi intenționează să transfere și fiica lor mai mică, Iris Thea Selena, în vârstă de 4 ani, care frecventează grupa mare la grădiniță, în aceeași instituție de învățământ.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt dispuși să facă eforturi financiare pentru a asigura un mediu educațional privat și de calitate pentru copiii lor. Decizia de a plăti lunar pentru școala privată pentru Victoria reflectă preocuparea lor, deși scot din buzunar lunar 800 de euro.

„S-a schimbat, se vede o școală bună. Da, e la privat. Pe ultima sută de metri am reușit să ne gândim și să o și înscriem acolo. La un moment dat nu mai erau locuri, dar s-a mai eliberat unul. A fost mare bătaie.

Gabriela Cristea, prezentatoarea cunoscută de la Antena Stars, a dezvăluit recent o abordare inedită în ceea ce privește modul în care își gestionează finanțele familiei sale. Într-un context în care mulți se axează pe economisire și acumularea de avere, ea preferă să investească în crearea unor experiențe de neuitat alături de cei dragi.

Desigur, Gabriela Cristea nu adoptă un stil de viață extravagant, ci încearcă să găsească un echilibru între confortul familiei și economisirea banilor. Deși nu se lasă pradă tentațiilor luxului, prezentatoarea caută mereu cele mai bune oferte și nu face compromisuri în privința calității.

„Banii la saltea sau degete rare? Din ce categorie faceți parte? Cred că ține un pic și de educație, cred că ține un pic și de stilul fiecăruia în parte, pe care și-l autoeducă, dar, până la urmă, din ce categorie faceți parte? Din cea în care puneți bani albi pentru zile negre sau din categoria cât am, atâta cheltui și dacă mai pot, mă mai și împrumut pe la vreo bancă-două?

Eu trebuie să recunosc că în general fac parte cam din a doua categorie, pentru că niciodată n-am avut bani puși deoparte. Cât am avut, atât am cheltuit, și uneori chiar și ceva în plus. Fac asta pentru că ne dorim să ne simțim bine și să profităm de fiecare moment în familie”, a spus ea.