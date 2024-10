Cât costă să te îmbraci de la noul brand lansat de Alexia Eram. Prețurile nu sunt pentru orice buzunar

Alexia Eram a intrat în rândul vedetelor care s-au lansat în lumea modei. Fiica Andreei Esca a lansat recent brand-ul Margot, sub care vinde haine casual, concepute chiar de ea. Ce preț au creațiile influencerei și unde sunt confecționate.

În urmă cu puțin timp, Alexia Eram anunța că își lansează propriul brand de haine. Creatoarea de conținut a lucrat luni bune la prima ei colecție, iar acum hainele concepute de ea pot fi comandate. Alexia Eram a declarat că toate hainele vândute sub eticheta Margot sunt create la noi în țară, din materiale de calitate, iar acest lucru se reflectă în preț.

Deocamdată, pe site-ul oficial al brand-ului sunt disponibile câteva modele de tricouri, hanorace și pantaloni sport, în culori de alb, negru și gri. Prețul unui tricou este de 56,90 euro, un hanorac costă 115,90 euro, iar pantalonii lungi se vând cu 70,60 euro. În colecție sunt și pantaloni scurți, care se vând cu 48,90 euro, precum și șepci, care costă 35,20 euro.

În momentul în care a anunțat lansarea, Alexia Eram a dezvăluit că au trecut luni bune de când i-a venit ideea până când s-a concretizat proiectul. A conceput chiar ea logo-ul și a avut mai multe încercări până când a ajuns la varianta finală.

”Aștept momentul acesta de când am pus pe hartie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit momentul și sunt extraordinar de fericită că după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunostință, Alexia MARGOT”, a transmis Alexia, pe Instagram, în momentul în care a anunțat lansarea brand-ului.